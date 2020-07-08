All apartments in Southlake
Find more places like 608 Stratford Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Southlake, TX
/
608 Stratford Drive
Last updated February 22 2020 at 7:43 AM

608 Stratford Drive

608 Stratford Drive · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Southlake
See all
Apartments with Move-in Specials
See all
Apartments with Hardwood Floors
See all
3 Bedrooms
See all
Apartments with Garage
See all

Location

608 Stratford Drive, Southlake, TX 76092
Stone Lakes

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
oven
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
garage
hot tub
LIVE THE SOUTHLAKE LIFESTYLE IN THIS BEAUTIFUL STONE LAKES POOL HOME! ENTERTAIN FRIENDS AND FAMILY IN THIS PRIVATE BACKYARD OASIS WITH POOL, SPA, COVERED PATIO, AND LARGE GRASSY PLAY AREA! INSIDE, ENJOY A WELL DESIGNED FLOOR PLAN WITH OPEN KITCHEN, FAMILY ROOM, OFFICE, LIVING ROOM, AND BRIGHT, SPACIOUS BREAKFAST ROOM! FEATURES INCLUDE RECENT UPGRADES, STONE COUNTERS, STAINLESS APPLIANCES, KITCHEN ISLAND, DESIGNER FINISHES AND SO MUCH MORE! EXCEPTIONAL CARROLL I.S.D. SCHOOLS, CONVENIENT TO SOUTHLAKE TOWN SQUARE AND EVERYTHING THE SOUTHLAKE LIFESTYLE HAS TO OFFER!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 608 Stratford Drive have any available units?
608 Stratford Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Southlake, TX.
What amenities does 608 Stratford Drive have?
Some of 608 Stratford Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 608 Stratford Drive currently offering any rent specials?
608 Stratford Drive is not currently offering any rent specials.
Is 608 Stratford Drive pet-friendly?
No, 608 Stratford Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Southlake.
Does 608 Stratford Drive offer parking?
Yes, 608 Stratford Drive offers parking.
Does 608 Stratford Drive have units with washers and dryers?
No, 608 Stratford Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 608 Stratford Drive have a pool?
Yes, 608 Stratford Drive has a pool.
Does 608 Stratford Drive have accessible units?
No, 608 Stratford Drive does not have accessible units.
Does 608 Stratford Drive have units with dishwashers?
Yes, 608 Stratford Drive has units with dishwashers.
Does 608 Stratford Drive have units with air conditioning?
No, 608 Stratford Drive does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.
Helpful Articles
Renting vs Buying an Apartment
Lower Your Rent With This Sample Letter to Landlord
Top 10 Tips for Saving on Rent
What Is Subletting? What Are the Pros and Cons?
Best Cities for Families 2019
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Byron
90 Trophy Club Dr
Southlake, TX 76092

Similar Pages

Southlake 3 BedroomsSouthlake Apartments with Garage
Southlake Apartments with GymSouthlake Apartments with Hardwood Floors
Southlake Apartments with Move-in Specials

Apartments For Rent in Nearby Cities

Dallas, TXFort Worth, TXArlington, TXPlano, TXIrving, TXGarland, TXGrand Prairie, TXFrisco, TXCarrollton, TXMcKinney, TXLewisville, TXDenton, TX
Richardson, TXMesquite, TXEuless, TXBedford, TXGrapevine, TXAllen, TXBalch Springs, TXAzle, TXFairview, TXSaginaw, TXEnnis, TXGranbury, TX
Roanoke, TXAubrey, TXSanger, TXPrinceton, TXKrum, TXWillow Park, TXHickory Creek, TXWestworth Village, TXGainesville, TXFate, TXAnna, TXVan Alstyne, TX

Apartments Near Colleges

Amberton UniversityEl Centro College
The University of Texas at DallasUniversity of Texas Southwestern Medical Center
Collin County Community College District