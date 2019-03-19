2809 North Hwy 175 Unit: 107

Amenities
SUNNY TERRACE TOWN HOMES
LARGE REMODELED 2BR TOWN HOME
VERY SPACIOUS AND LARGE ROOMS
DINNING RM-KITCHEN COMBO
CENTRAL HEATING AND A/C SYSTEMS, OWN WATER HEATER
NEW WOOD AND/OR CERAMIC FLOORS, FENCED-IN BACK YARD
FREE 2 CAR PARKING IN FRONT OF TOWN HOME PLUS GUEST PARKING
OFF HWY 175 PAST STARK RD
CLOSE TO BUS AND SHOPPING (WALMART, BROOKSHIRE, KROGER, ACE, HOME DEPOT, Post Office, Restaurants, TACO BELL, McDonalds, etc & TOWN EAST MALL)
EXCELLENT SEAGOVILLE SCHOOL DISTRICT - School Bus Pick-up on site
Walker Settlement Voucher Accepted
AL BILLS PAID BUT FOR ELECTRICITY (OWN METER)
2 1 4 * 3 4 7 * 6 3 1 0