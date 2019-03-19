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Seagoville, TX
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2809 North Hwy 175 Unit: 107
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

2809 North Hwy 175 Unit: 107

2809 C F Hawn Freeway · No Longer Available
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Location

2809 C F Hawn Freeway, Seagoville, TX 75159

Amenities

patio / balcony
parking
recently renovated
air conditioning
guest parking
some paid utils
Unit Amenities
air conditioning
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
parking
guest parking
SUNNY TERRACE TOWN HOMES

LARGE REMODELED 2BR TOWN HOME
VERY SPACIOUS AND LARGE ROOMS
DINNING RM-KITCHEN COMBO
CENTRAL HEATING AND A/C SYSTEMS, OWN WATER HEATER
NEW WOOD AND/OR CERAMIC FLOORS, FENCED-IN BACK YARD
FREE 2 CAR PARKING IN FRONT OF TOWN HOME PLUS GUEST PARKING
OFF HWY 175 PAST STARK RD
CLOSE TO BUS AND SHOPPING (WALMART, BROOKSHIRE, KROGER, ACE, HOME DEPOT, Post Office, Restaurants, TACO BELL, McDonalds, etc & TOWN EAST MALL)
EXCELLENT SEAGOVILLE SCHOOL DISTRICT - School Bus Pick-up on site
Walker Settlement Voucher Accepted
AL BILLS PAID BUT FOR ELECTRICITY (OWN METER)

2 1 4 * 3 4 7 * 6 3 1 0

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2809 North Hwy 175 Unit: 107 have any available units?
2809 North Hwy 175 Unit: 107 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Seagoville, TX.
What amenities does 2809 North Hwy 175 Unit: 107 have?
Some of 2809 North Hwy 175 Unit: 107's amenities include patio / balcony, parking, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2809 North Hwy 175 Unit: 107 currently offering any rent specials?
2809 North Hwy 175 Unit: 107 is not currently offering any rent specials.
Is 2809 North Hwy 175 Unit: 107 pet-friendly?
No, 2809 North Hwy 175 Unit: 107 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Seagoville.
Does 2809 North Hwy 175 Unit: 107 offer parking?
Yes, 2809 North Hwy 175 Unit: 107 offers parking.
Does 2809 North Hwy 175 Unit: 107 have units with washers and dryers?
No, 2809 North Hwy 175 Unit: 107 does not offer units with in unit laundry.
Does 2809 North Hwy 175 Unit: 107 have a pool?
No, 2809 North Hwy 175 Unit: 107 does not have a pool.
Does 2809 North Hwy 175 Unit: 107 have accessible units?
No, 2809 North Hwy 175 Unit: 107 does not have accessible units.
Does 2809 North Hwy 175 Unit: 107 have units with dishwashers?
No, 2809 North Hwy 175 Unit: 107 does not have units with dishwashers.
Does 2809 North Hwy 175 Unit: 107 have units with air conditioning?
Yes, 2809 North Hwy 175 Unit: 107 has units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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