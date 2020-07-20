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Schertz, TX
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3120 PENCIL CHOLLA
Last updated August 13 2019 at 11:01 AM

3120 PENCIL CHOLLA

3120 Pencil Cholla · No Longer Available
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Location

3120 Pencil Cholla, Schertz, TX 78154

Amenities

patio / balcony
granite counters
pet friendly
fireplace
game room
range
Unit Amenities
fireplace
granite counters
patio / balcony
range
Property Amenities
game room
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
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(RLNE5055516)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3120 PENCIL CHOLLA have any available units?
3120 PENCIL CHOLLA doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Schertz, TX.
What amenities does 3120 PENCIL CHOLLA have?
Some of 3120 PENCIL CHOLLA's amenities include patio / balcony, granite counters, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3120 PENCIL CHOLLA currently offering any rent specials?
3120 PENCIL CHOLLA is not currently offering any rent specials.
Is 3120 PENCIL CHOLLA pet-friendly?
Yes, 3120 PENCIL CHOLLA is pet friendly.
Does 3120 PENCIL CHOLLA offer parking?
No, 3120 PENCIL CHOLLA does not offer parking.
Does 3120 PENCIL CHOLLA have units with washers and dryers?
No, 3120 PENCIL CHOLLA does not offer units with in unit laundry.
Does 3120 PENCIL CHOLLA have a pool?
No, 3120 PENCIL CHOLLA does not have a pool.
Does 3120 PENCIL CHOLLA have accessible units?
No, 3120 PENCIL CHOLLA does not have accessible units.
Does 3120 PENCIL CHOLLA have units with dishwashers?
No, 3120 PENCIL CHOLLA does not have units with dishwashers.
Does 3120 PENCIL CHOLLA have units with air conditioning?
No, 3120 PENCIL CHOLLA does not have units with air conditioning.
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