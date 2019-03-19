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Scenic Oaks, TX
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29002 Axis View
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

29002 Axis View

29002 Axis View · No Longer Available
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Location

29002 Axis View, Scenic Oaks, TX 78006

Amenities

patio / balcony
garage
fireplace
range
Unit Amenities
fireplace
patio / balcony
range
Property Amenities
parking
garage
EXCLUSIVE CUSTOM HOME PLACED ON A PREMIUM CORNER LOT IN A GATED COMMUNITY * * FORMER MODEL HOME W/ ALL THE BELLS & WHISTLES* KITCHEN EQUIPPED W/A FIVE BURNER GAS STOVE & A WINE COOLER. * WALK-IN PANTRY *CUSTOM CURTAINS & WINDOW VALANCES REMAIN* ALL BEDROOMS DOWNSTAIRS, EACH HAS ITS OWN FULL BATH * SEPARATE STUDY W/BEAUTIFUL FRENCH DOORS *UPSTAIRS GAME RM W/FULL BATH * COZY FIREPLACE IN THE EXTENDED CUSTOM PATIO AREA .THREE CAR TANDEM GARAGE * GREAT BOERNE SCHOOL DISTRICT. * MAKE US AN OFFER TODAY *

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 29002 Axis View have any available units?
29002 Axis View doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scenic Oaks, TX.
What amenities does 29002 Axis View have?
Some of 29002 Axis View's amenities include patio / balcony, garage, and fireplace. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 29002 Axis View currently offering any rent specials?
29002 Axis View isn't currently offering any rent specials.
Is 29002 Axis View pet-friendly?
No, 29002 Axis View is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scenic Oaks.
Does 29002 Axis View offer parking?
Yes, 29002 Axis View does offer parking.
Does 29002 Axis View have units with washers and dryers?
No, 29002 Axis View does not offer units with in unit laundry.
Does 29002 Axis View have a pool?
No, 29002 Axis View does not have a pool.
Does 29002 Axis View have accessible units?
No, 29002 Axis View does not have accessible units.
Does 29002 Axis View have units with dishwashers?
No, 29002 Axis View does not have units with dishwashers.
Does 29002 Axis View have units with air conditioning?
No, 29002 Axis View does not have units with air conditioning.
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