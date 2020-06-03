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Rowlett, TX
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4605 Horizon Drive
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

4605 Horizon Drive

4605 Horizon Drive · No Longer Available
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Location

4605 Horizon Drive, Rowlett, TX 75088
The Peninsula

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
fireplace
oven
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
oven
patio / balcony
Property Amenities
parking
garage
MOVE IN READY NOW! NOT YOUR TYPICAL RENTAL! SHOWERS IN BOTH BATHS. NO FUNKY PAINT COLORS. WINDOW BLINDS. MINUTES FROM LAKE RAY HUBBARD, GEORGE BUSH, & MORE. WALK INTO LARGE OPEN LIVING DINING WITH VAULTED CEILINGS AND WBFP. KITCHEN W-PLENTY OF CABINETS & WINDOWS FOR LOTS OF NATURAL LIGHT. BACKYARD HOSTS A NICE LARGE DECK & LARGE GRASSY AREA. NOTE: PIX ARE FROM LAST YEAR. SUN COVER IN BACK WAS DAMAGED IN A WINDSTORM AND HAS BEEN REMOVED. CRACKED WINDOW BY FRONT DOOR ON ORDER TO BE REPLACED.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4605 Horizon Drive have any available units?
4605 Horizon Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Rowlett, TX.
What amenities does 4605 Horizon Drive have?
Some of 4605 Horizon Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4605 Horizon Drive currently offering any rent specials?
4605 Horizon Drive is not currently offering any rent specials.
Is 4605 Horizon Drive pet-friendly?
No, 4605 Horizon Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Rowlett.
Does 4605 Horizon Drive offer parking?
Yes, 4605 Horizon Drive offers parking.
Does 4605 Horizon Drive have units with washers and dryers?
No, 4605 Horizon Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 4605 Horizon Drive have a pool?
No, 4605 Horizon Drive does not have a pool.
Does 4605 Horizon Drive have accessible units?
No, 4605 Horizon Drive does not have accessible units.
Does 4605 Horizon Drive have units with dishwashers?
Yes, 4605 Horizon Drive has units with dishwashers.
Does 4605 Horizon Drive have units with air conditioning?
No, 4605 Horizon Drive does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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