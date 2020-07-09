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8208 Rayburn Lane
Last updated April 15 2020 at 5:27 AM

8208 Rayburn Lane

8208 Rayburn Lane · No Longer Available
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Location

8208 Rayburn Lane, McKinney, TX 75070
Stonebridge Ranch

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
gym
fireplace
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
gym
game room
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8208 Rayburn Lane have any available units?
8208 Rayburn Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in McKinney, TX.
How much is rent in McKinney, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly McKinney Rent Report.
What amenities does 8208 Rayburn Lane have?
Some of 8208 Rayburn Lane's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8208 Rayburn Lane currently offering any rent specials?
8208 Rayburn Lane is not currently offering any rent specials.
Is 8208 Rayburn Lane pet-friendly?
No, 8208 Rayburn Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in McKinney.
Does 8208 Rayburn Lane offer parking?
Yes, 8208 Rayburn Lane offers parking.
Does 8208 Rayburn Lane have units with washers and dryers?
No, 8208 Rayburn Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 8208 Rayburn Lane have a pool?
No, 8208 Rayburn Lane does not have a pool.
Does 8208 Rayburn Lane have accessible units?
No, 8208 Rayburn Lane does not have accessible units.
Does 8208 Rayburn Lane have units with dishwashers?
Yes, 8208 Rayburn Lane has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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