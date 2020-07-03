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McKinney, TX
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7601 RENAISSANCE Boulevard
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

7601 RENAISSANCE Boulevard

7601 Renaissance Boulevard · No Longer Available
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Location

7601 Renaissance Boulevard, McKinney, TX 75070
Stonebridge Ranch

Amenities

hardwood floors
dishwasher
pet friendly
new construction
stainless steel
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
oven
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
new construction
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7601 RENAISSANCE Boulevard have any available units?
7601 RENAISSANCE Boulevard doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in McKinney, TX.
How much is rent in McKinney, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly McKinney Rent Report.
What amenities does 7601 RENAISSANCE Boulevard have?
Some of 7601 RENAISSANCE Boulevard's amenities include hardwood floors, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7601 RENAISSANCE Boulevard currently offering any rent specials?
7601 RENAISSANCE Boulevard is not currently offering any rent specials.
Is 7601 RENAISSANCE Boulevard pet-friendly?
Yes, 7601 RENAISSANCE Boulevard is pet friendly.
Does 7601 RENAISSANCE Boulevard offer parking?
No, 7601 RENAISSANCE Boulevard does not offer parking.
Does 7601 RENAISSANCE Boulevard have units with washers and dryers?
No, 7601 RENAISSANCE Boulevard does not offer units with in unit laundry.
Does 7601 RENAISSANCE Boulevard have a pool?
No, 7601 RENAISSANCE Boulevard does not have a pool.
Does 7601 RENAISSANCE Boulevard have accessible units?
No, 7601 RENAISSANCE Boulevard does not have accessible units.
Does 7601 RENAISSANCE Boulevard have units with dishwashers?
Yes, 7601 RENAISSANCE Boulevard has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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