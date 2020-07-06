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Forney, TX
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115 W Shands Street
Last updated February 22 2020 at 2:59 AM

115 W Shands Street

115 West Shands Street · No Longer Available
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Location

115 West Shands Street, Forney, TX 75126

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
parking
oven
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
WOW...YOU WILL NOT BELIEVE THIS HIDDEN JEWEL IN A SCENIC SETTING NEAR DOWNTOWN FORNEY. IT FEATURES CROWN MOULDING THROUGHOUT, GOOD QUALITY WOOD LAMINATE FLOORING IN ALL BUT THE BEDROOMS, A LARGE KITCHEN WITH LOTS OF CUSTOM CABINETS AND AN ISLAND, AND A VERY SPACIOUS LIVING-DINING AREA. BEDROOMS AND BATH ARE EQUALLY AS IMPRESSIVE. THIS HOME HAS RECENTLY BEEN FRESHENED UP WITH INTERIOR PAINT AND MORE, AND YOU CAN EXTEND YOUR LIVING-ENTERTAINING AREA WITH ITS 2 LARGE COVERED PORCHES. DO NOT HESITATE...VIEW THIS HOME TODAY! IT IS WONDERFUL AND WON'T LAST LONG ON THE MARKET!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 115 W Shands Street have any available units?
115 W Shands Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Forney, TX.
What amenities does 115 W Shands Street have?
Some of 115 W Shands Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 115 W Shands Street currently offering any rent specials?
115 W Shands Street is not currently offering any rent specials.
Is 115 W Shands Street pet-friendly?
No, 115 W Shands Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Forney.
Does 115 W Shands Street offer parking?
Yes, 115 W Shands Street offers parking.
Does 115 W Shands Street have units with washers and dryers?
Yes, 115 W Shands Street offers units with in unit laundry.
Does 115 W Shands Street have a pool?
No, 115 W Shands Street does not have a pool.
Does 115 W Shands Street have accessible units?
No, 115 W Shands Street does not have accessible units.
Does 115 W Shands Street have units with dishwashers?
Yes, 115 W Shands Street has units with dishwashers.
Does 115 W Shands Street have units with air conditioning?
No, 115 W Shands Street does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot.
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