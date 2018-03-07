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Fair Oaks Ranch, TX
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29521 NO LE HACE DR
Last updated August 15 2019 at 10:56 PM

29521 NO LE HACE DR

29521 No Le Hace Drive · No Longer Available
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Location

29521 No Le Hace Drive, Fair Oaks Ranch, TX 78015
Fair Oaks Ranch

Amenities

patio / balcony
garage
recently renovated
pool
Unit Amenities
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
garage
CLEAN AND EASY...LIKE NEW, JUST SET YOUR FURNITURE DOWN! POOL AND YARD MAINTENANCE INCLUDED! COMPLETELY RENOVATED (2018) TO INCLUDE ALL NEW INT/EXT PAINT, FLOORING, CABINETS, APPLIANCES, SINKS, COUNTERTOPS, BATHS, ETC.. HARD TO FIND GOLF COURSE LOT WITH A POOL, TERRIFIC BALCONY VIEWS OVERLOOKING HOLES 14/15 AT FAIR OAKS CC. BEAUTIFULLY FINISHED LARGE AND OPEN ISLAND KITCHEN. COVERED PATIO OVERLOOKING SPARKLING POOL, MASONRY FENCE AFFORDS LOTS OF PRIVACY. HIGHLY RATED BOERNE ISD SCHOOLS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 29521 NO LE HACE DR have any available units?
29521 NO LE HACE DR doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fair Oaks Ranch, TX.
What amenities does 29521 NO LE HACE DR have?
Some of 29521 NO LE HACE DR's amenities include patio / balcony, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 29521 NO LE HACE DR currently offering any rent specials?
29521 NO LE HACE DR is not currently offering any rent specials.
Is 29521 NO LE HACE DR pet-friendly?
No, 29521 NO LE HACE DR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fair Oaks Ranch.
Does 29521 NO LE HACE DR offer parking?
Yes, 29521 NO LE HACE DR offers parking.
Does 29521 NO LE HACE DR have units with washers and dryers?
No, 29521 NO LE HACE DR does not offer units with in unit laundry.
Does 29521 NO LE HACE DR have a pool?
Yes, 29521 NO LE HACE DR has a pool.
Does 29521 NO LE HACE DR have accessible units?
No, 29521 NO LE HACE DR does not have accessible units.
Does 29521 NO LE HACE DR have units with dishwashers?
No, 29521 NO LE HACE DR does not have units with dishwashers.
Does 29521 NO LE HACE DR have units with air conditioning?
No, 29521 NO LE HACE DR does not have units with air conditioning.
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