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Euless, TX
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105 Constitution Drive
Last updated June 30 2019 at 6:18 AM

105 Constitution Drive

105 Constitution Drive · No Longer Available
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Location

105 Constitution Drive, Euless, TX 76040

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
oven
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
BEAUTIFUL CUSTOM BUILDERS ORIGINAL MODEL HOME. DETACHED GARAGE WITH COVERED WALKWAY! PRIVATE DRIVEWAY! GORGEOUS LANDSCAPING. UPGRADED RECENTLY WITH LAMINATE WOOD FLOORING THROUGHOUT. TILE IN ALL WET AREAS. KITCHEN FEATURES STAINLESS STEEL APPLIANCES AND GRANITE COUNTERTOPS. RECENT PAINT INSIDE. MASTER BEDROOM AND 2 ADDITIONAL BEDROOMS UPSTAIRS! GREAT LOCATION CONVENIENT TO BOTH DALLAS AND FORT WORTH! EASY ACCESS TO MAJOR HIGHWAYS, BUSINESS AND SHOPPING! SEPARATE FORMALS, STUDY AND NICE SIZE LIVING AREA ON FIRST FLOOR! READY FOR IMMEDIATE MOVE-IN!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 105 Constitution Drive have any available units?
105 Constitution Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Euless, TX.
How much is rent in Euless, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Euless Rent Report.
What amenities does 105 Constitution Drive have?
Some of 105 Constitution Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 105 Constitution Drive currently offering any rent specials?
105 Constitution Drive is not currently offering any rent specials.
Is 105 Constitution Drive pet-friendly?
No, 105 Constitution Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Euless.
Does 105 Constitution Drive offer parking?
Yes, 105 Constitution Drive offers parking.
Does 105 Constitution Drive have units with washers and dryers?
No, 105 Constitution Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 105 Constitution Drive have a pool?
No, 105 Constitution Drive does not have a pool.
Does 105 Constitution Drive have accessible units?
No, 105 Constitution Drive does not have accessible units.
Does 105 Constitution Drive have units with dishwashers?
Yes, 105 Constitution Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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