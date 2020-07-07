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515 E Leisure Court
Last updated October 1 2019 at 7:12 AM

515 E Leisure Court

515 Leisure Ct · No Longer Available
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Location

515 Leisure Ct, Coppell, TX 75019

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 515 E Leisure Court have any available units?
515 E Leisure Court doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Coppell, TX.
What amenities does 515 E Leisure Court have?
Some of 515 E Leisure Court's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 515 E Leisure Court currently offering any rent specials?
515 E Leisure Court is not currently offering any rent specials.
Is 515 E Leisure Court pet-friendly?
No, 515 E Leisure Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Coppell.
Does 515 E Leisure Court offer parking?
Yes, 515 E Leisure Court offers parking.
Does 515 E Leisure Court have units with washers and dryers?
No, 515 E Leisure Court does not offer units with in unit laundry.
Does 515 E Leisure Court have a pool?
No, 515 E Leisure Court does not have a pool.
Does 515 E Leisure Court have accessible units?
No, 515 E Leisure Court does not have accessible units.
Does 515 E Leisure Court have units with dishwashers?
Yes, 515 E Leisure Court has units with dishwashers.
Does 515 E Leisure Court have units with air conditioning?
No, 515 E Leisure Court does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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