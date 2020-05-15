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Cibolo, TX
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316 Longhorn Way
Last updated May 15 2020 at 11:51 PM

316 Longhorn Way

316 Longhorn Way · No Longer Available
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Location

316 Longhorn Way, Cibolo, TX 78108

Amenities

patio / balcony
granite counters
pet friendly
garage
Unit Amenities
granite counters
patio / balcony
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
OWNER/LANDLORD IS MANAGING PROPERTY ~ $50 APP FEE FOR EACH PERSON OVER 18 ~ $300 NON REFUNDABLE PET DEPOSIT ~ $250 NON REFUNDABLE CLEANING DEPOSIT ~ VERIFY ROOM MEASUREMENTS IF IMPORTANT ~ LOOKING FOR A READY TO MOVE IN HOME? LOOK NO FURTHER IN THIS 3 BEDROOM/2 FULL BATH/1 STORY HOME LOCATED IN CIBOLO VALLEY RANCH ~ NEAR SCHOOLS, RESTAURANTS, ENTERTAINMENT, & MAJOR THOROUGHFARES (IH 35, IH10, RANDOLPH AFB) ~ ENJOY THE OPEN FLOOR PLAN WITH FAMILY & FRIENDS ALONG WITH THE BACKYARD THAT HAS A COVERED PATIO TO ENJOY YOUR MORNING COFFEE OR LATE EVENINGS TO RELAX OUTSIDE ~ BONUS!!! TILE THRUOUT MEANS EASY CLEANING ~ GRANITE KITCHEN COUNTERTOPS ~ PRIVACY FENCE

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 316 Longhorn Way have any available units?
316 Longhorn Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Cibolo, TX.
What amenities does 316 Longhorn Way have?
Some of 316 Longhorn Way's amenities include patio / balcony, granite counters, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 316 Longhorn Way currently offering any rent specials?
316 Longhorn Way is not currently offering any rent specials.
Is 316 Longhorn Way pet-friendly?
Yes, 316 Longhorn Way is pet friendly.
Does 316 Longhorn Way offer parking?
Yes, 316 Longhorn Way offers parking.
Does 316 Longhorn Way have units with washers and dryers?
No, 316 Longhorn Way does not offer units with in unit laundry.
Does 316 Longhorn Way have a pool?
No, 316 Longhorn Way does not have a pool.
Does 316 Longhorn Way have accessible units?
No, 316 Longhorn Way does not have accessible units.
Does 316 Longhorn Way have units with dishwashers?
No, 316 Longhorn Way does not have units with dishwashers.
Does 316 Longhorn Way have units with air conditioning?
No, 316 Longhorn Way does not have units with air conditioning.
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