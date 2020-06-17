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398 Country Club Boulevard
Last updated April 3 2020 at 1:51 PM

398 Country Club Boulevard

398 Country Club Blvd · (843) 693-8934
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Location

398 Country Club Blvd, Summerville, SC 29483

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit A4 · Avail. now

$1,250

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2 Bed · 2 Bath · 1313 sqft

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Amenities

w/d hookup
patio / balcony
walk in closets
pool
air conditioning
tennis court
Unit Amenities
air conditioning
fireplace
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
w/d hookup
Property Amenities
clubhouse
pool
tennis court
NO PETS - AVAILABLE NOW - END UNIT TOWNHOME - HEART PINE FLOORS IN HALL, GUEST BATH, LIVING AREAS, STAIRS - NEW VINYL PLANK FLOORING ELSEWHERE - SMOOTH CEILINGS DOWNSTAIRS - GAS FIREPLACE LOGS & GAS HOT WATER HEATER - RECENT OUTSIDE HVAC CONDENSER UNIT - NEW UPSTAIRS BR FAN - RECENT DOWNSTAIR BR FAN - NEW SLIDING DOORS TO DECK OFF MASTER BR & PATIO OFF FAMILY ROOM - ALL NEW PAINT - NEW RANGE - NEW BUILTIN MICROWAVE - RECENT FRIDGE - NEW RECESSED & UPSCALE LITING - PINE STAIRS - FULL SIZE LAUNDRY HOOKUPS - 2 BIG WALKIN CLOSETS - ADJACENT COUNTRY CLUB OF SUMMERVILLE MEMBERSHIP AVAILABLE AT TENANTS EXPENSE FOR POOL, GOLF, TENNIS, CLUBHOUSE, PAVILION, SNACK BAR, ETC...

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 398 Country Club Boulevard have any available units?
398 Country Club Boulevard has a unit available for $1,250 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Summerville, SC?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Summerville Rent Report.
What amenities does 398 Country Club Boulevard have?
Some of 398 Country Club Boulevard's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 398 Country Club Boulevard currently offering any rent specials?
398 Country Club Boulevard isn't currently offering any rent specials.
Is 398 Country Club Boulevard pet-friendly?
No, 398 Country Club Boulevard is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Summerville.
Does 398 Country Club Boulevard offer parking?
No, 398 Country Club Boulevard does not offer parking.
Does 398 Country Club Boulevard have units with washers and dryers?
No, 398 Country Club Boulevard does not offer units with in unit laundry.
Does 398 Country Club Boulevard have a pool?
Yes, 398 Country Club Boulevard has a pool.
Does 398 Country Club Boulevard have accessible units?
No, 398 Country Club Boulevard does not have accessible units.
Does 398 Country Club Boulevard have units with dishwashers?
No, 398 Country Club Boulevard does not have units with dishwashers.
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