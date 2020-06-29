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322 OHIO ST
Last updated June 14 2020 at 3:54 PM

322 OHIO ST

322 Ohio St · (908) 688-2828 ext. 56
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

322 Ohio St, Union County, NJ 07083

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 2 · Avail. now

$2,500

4 Bed · 1 Bath · 2000 sqft

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
hardwood floors
parking
oven
Unit Amenities
hardwood floors
oven
patio / balcony
Property Amenities
on-site laundry
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 4 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 322 OHIO ST have any available units?
322 OHIO ST has a unit available for $2,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 322 OHIO ST have?
Some of 322 OHIO ST's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 322 OHIO ST currently offering any rent specials?
322 OHIO ST is not currently offering any rent specials.
Is 322 OHIO ST pet-friendly?
No, 322 OHIO ST is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Union County.
Does 322 OHIO ST offer parking?
Yes, 322 OHIO ST offers parking.
Does 322 OHIO ST have units with washers and dryers?
No, 322 OHIO ST does not offer units with in unit laundry.
Does 322 OHIO ST have a pool?
No, 322 OHIO ST does not have a pool.
Does 322 OHIO ST have accessible units?
No, 322 OHIO ST does not have accessible units.
Does 322 OHIO ST have units with dishwashers?
No, 322 OHIO ST does not have units with dishwashers.
Does 322 OHIO ST have units with air conditioning?
No, 322 OHIO ST does not have units with air conditioning.
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