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Spring Lake Heights, NJ
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613 Monmouth Avenue
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613 Monmouth Avenue

613 Monmouth Avenue · (732) 614-9010
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Location

613 Monmouth Avenue, Spring Lake Heights, NJ 07762
Spring Lake Heights

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$3,000

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4 Bed · 3 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
air conditioning
internet access
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
furnished
in unit laundry
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
internet access
2020 SUMMER RATES 3k a week plus utilities. FULLY RENTED SORRY! Rented Aug 15-29th 6/27-8/15/20 also rented.FULLY FURNISHED WINTER RENTAL- AVAILABLE OCTOBER 1. .NO PETS, NO SMOKING. ENDS APRIL 30,2021 3k mo 5 BEDROOMS, 3 FULL BATH. ONLY 6 BLOCKS TO THE BOARDWALK FOR WINTER WALKS OR RUN.THREE BLOCKS TO TRAIN STATION!SHORT DRIVE TO ROUTE 35,PARKWAY OR 195.LESS THAN 90 MIN TO NYC,PA OR AC.$3,000 A MONTH INCLUDING UTILITIES!SHORT DRIVE TO ROUTE 35,PARKWAY OR 195.LESS THAN 90 MIN TO NYC,PA OR AC.$3,000 A MONTH INCLUDING UTILITIES!BASIC CABLE,WIFI and INTERNET!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 613 Monmouth Avenue have any available units?
613 Monmouth Avenue has a unit available for $3,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 613 Monmouth Avenue have?
Some of 613 Monmouth Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 613 Monmouth Avenue currently offering any rent specials?
613 Monmouth Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 613 Monmouth Avenue pet-friendly?
No, 613 Monmouth Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Spring Lake Heights.
Does 613 Monmouth Avenue offer parking?
Yes, 613 Monmouth Avenue does offer parking.
Does 613 Monmouth Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 613 Monmouth Avenue offers units with in unit laundry.
Does 613 Monmouth Avenue have a pool?
No, 613 Monmouth Avenue does not have a pool.
Does 613 Monmouth Avenue have accessible units?
No, 613 Monmouth Avenue does not have accessible units.
Does 613 Monmouth Avenue have units with dishwashers?
Yes, 613 Monmouth Avenue has units with dishwashers.
Does 613 Monmouth Avenue have units with air conditioning?
Yes, 613 Monmouth Avenue has units with air conditioning.
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