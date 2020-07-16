All apartments in Monmouth County
Find more places like 66.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Monmouth County, NJ
/
66
Last updated February 19 2020 at 9:42 AM

66

66 Middletown Road · (201) 845-7300
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

66 Middletown Road, Monmouth County, NJ 07733

Price and availability

INFO PROVIDED BY Sublet

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,950

3 Bed · 3 Bath · 3500 sqft

Report This Listing

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
hardwood floors
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
fireplace
furnished
hardwood floors
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
THIS NEWER BUILD TOWNHOUSE WITH ALL UPGRADES INCLUDED
FEATURES: A HUGE MASTER BEDROOM (21 X 27) WITH SPACE FOR OFFICE OR SITTING ROOM AND A SPECTACULAR MASTER BATHROOM WITH JACUZZI, SHOWER STALL, DOUBLE SINK, ALL BEAUTIFULLY TILE.
IN ADDITION TWO OTHER BEDROOMS AND ONE FULL BATH PLUS TWO HALF BATHS.
GOURMET KITCHEN W/CENTER ISLAND TOP OF THE LINE APPLIANCES ALL STAINLESS STEEL, COZY DEN AND SLIDING DOOR TO A LARGE DECK W/PRIVATE WOODED VIEW.
LARGE LIVING ROOM WITH FIREPLACE, FORMAL DINNING ROOM .
HARDWOOD FLOORS THROUGH-OUT....PLUS MUCH MORE...
LARGE WINDOWS, PLENTY OF CLOSET SPACE. FINISHED LOWER LEVEL WITH ENTERTAINMENT CENTER. SLIDING DOOR TO YARD ACCESS.
LAUNDRY ROOM, SPACIOUS TWO CAR GARAGE PLUS VISITORS PARKING.
THIS THREE LEVEL TOWNHOUSE HAS TOO MANY UPGRADES TO LIST......MUST BE SEEN....
LOCATION.....LOCATION....LOCATION..
WALK TO SHOPS AND PUBLIC TRANSPORTATION. MINUTES TO MAJOR HIGHWAY.
FLEX LEASE, MIN STAY REQUIRED. NO PETS
FURNISHED ADDITIONAL FEE

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 66 have any available units?
66 has a unit available for $2,950 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 66 have?
Some of 66's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 66 currently offering any rent specials?
66 is not currently offering any rent specials.
Is 66 pet-friendly?
No, 66 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Monmouth County.
Does 66 offer parking?
Yes, 66 offers parking.
Does 66 have units with washers and dryers?
No, 66 does not offer units with in unit laundry.
Does 66 have a pool?
No, 66 does not have a pool.
Does 66 have accessible units?
No, 66 does not have accessible units.
Does 66 have units with dishwashers?
No, 66 does not have units with dishwashers.
Does 66 have units with air conditioning?
No, 66 does not have units with air conditioning.
Interested in 66?
Add a Message
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Avalon West Long Branch
10 Avalon Ct
West Long Branch, NJ 07764
Ocean Harbor
100 9th Avenue
Belmar, NJ 07719
Pleasure Bay Apartments
245 Atlantic Ave
Long Branch, NJ 07740
Ken Gardens
400 Matawan Ave
Cliffwood Beach, NJ 07721
The Heights at Spring Lake
2412 State Route 71
Spring Lake Heights, NJ 07762
Terrace Lake
100 Cliff Avenue
Bradley Beach, NJ 07720
Shore Gardens Apartments
355 Bath Avenue
Long Branch, NJ 07740
The Waverly at Neptune
300 Waverly Avenue
Neptune City, NJ 07753

Apartments For Rent in Nearby Cities

Brooklyn, NYQueens, NYStaten Island, NYNew Brunswick, NJToms River, NJTrenton, NJLakewood, NJPlainfield, NJLong Branch, NJOld Bridge, NJSomerset, NJPerth Amboy, NJ
Princeton, NJHighland Park, NJLinden, NJWoodbridge, NJMatawan, NJWestfield, NJManasquan, NJLittle Silver, NJBrielle, NJBradley Beach, NJAsbury Park, NJMonmouth Beach, NJ
West Freehold, NJWest Belmar, NJPrinceton Meadows, NJRed Bank, NJBelmar, NJFreehold, NJTinton Falls, NJVista Center, NJPoint Pleasant Beach, NJPoint Pleasant, NJEatontown, NJMorganville, NJ

Apartments Near Colleges

LIU BrooklynPrinceton University
Vaughn College of Aeronautics and TechnologyBrooklyn Law School
CUNY Brooklyn College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity