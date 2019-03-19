All apartments in Columbia Heights
Find more places like 2111 University Avenue NE.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Columbia Heights, MN
/
2111 University Avenue NE
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

2111 University Avenue NE

2111 University Avenue Northeast · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Columbia Heights
See all
Furnished Apartments
See all
3 Bedrooms
See all
2 Bedrooms
See all
Apartments with Parking
See all

Location

2111 University Avenue Northeast, Columbia Heights, MN 55421

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
ceiling fan
microwave
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
on-site laundry
parking
CLEAN, MOVE-IN READY BEAUTIFUL BRICK RENTAL IN PRIME NORTHEAST NEIGHBORHOOD! DEN COULD ALSO SERVE AS 3RD BEDROOM. RECENT UPDATES TO THE BATHROOM AND KITCHEN. LARGE DRIVEWAY IN BACK OF BUILDING ALLOWS 2 PARKING SPOTS INCLUDED WITH THE UNIT. LARGER PORCH OFF THE BACK OF THE UNIT. FREE, SHARED LAUNDRY IN BASEMENT. NO UPSTAIRS NEIGHBORS! STEPS TO THE MINNEAPOLIS ARTS DISTRICT, PERFECT LOCATION! FIRST MONTH, LAST MONTH, AND DEPOSIT DUE AT MOVE-IN. NO PETS PERMITTED. DISCOUNT OFFERED FOR LONGER LEASE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 6 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2111 University Avenue NE have any available units?
2111 University Avenue NE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Columbia Heights, MN.
What amenities does 2111 University Avenue NE have?
Some of 2111 University Avenue NE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2111 University Avenue NE currently offering any rent specials?
2111 University Avenue NE is not currently offering any rent specials.
Is 2111 University Avenue NE pet-friendly?
No, 2111 University Avenue NE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Columbia Heights.
Does 2111 University Avenue NE offer parking?
Yes, 2111 University Avenue NE offers parking.
Does 2111 University Avenue NE have units with washers and dryers?
Yes, 2111 University Avenue NE offers units with in unit laundry.
Does 2111 University Avenue NE have a pool?
No, 2111 University Avenue NE does not have a pool.
Does 2111 University Avenue NE have accessible units?
No, 2111 University Avenue NE does not have accessible units.
Does 2111 University Avenue NE have units with dishwashers?
Yes, 2111 University Avenue NE has units with dishwashers.
Does 2111 University Avenue NE have units with air conditioning?
No, 2111 University Avenue NE does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
Rental References for Your Apartment Application. Who to Select?
Short Term Lease or Long Term Lease: Which is Right for You?
What to Include in a Roommate Agreement
9 Tips to Get Cheaper Rent
Rent vs Buy: Advantages of Renting a Home as a Family
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Similar Pages

Columbia Heights 1 BedroomsColumbia Heights 2 Bedrooms
Columbia Heights 3 BedroomsColumbia Heights Apartments with Parking
Columbia Heights Furnished Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Minneapolis, MNSt. Paul, MNSt. Louis Park, MNBloomington, MNPlymouth, MNEden Prairie, MN
Burnsville, MNBrooklyn Park, MNWoodbury, MNEdina, MNMinnetonka, MNMaplewood, MN
Eagan, MNCoon Rapids, MNMaple Grove, MNRoseville, MNApple Valley, MNRichfield, MN

Apartments Near Colleges

Concordia University-Saint PaulHamline University
Hennepin Technical CollegeMetropolitan State University
University of Minnesota-Twin Cities