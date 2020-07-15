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49 Oakhill Street
Last updated July 15 2020 at 6:57 PM

49 Oakhill Street

49 Oakhill Street · (248) 284-6990
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Location

49 Oakhill Street, Pontiac, MI 48342

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 49 Oakhill Street · Avail. now

$1,350

3 Bed · 1 Bath · 1220 sqft

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Amenities

hardwood floors
recently renovated
stainless steel
carpet
Unit Amenities
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Property Amenities
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No Pets Allowed

(RLNE4678802)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 49 Oakhill Street have any available units?
49 Oakhill Street has a unit available for $1,350 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Pontiac, MI?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Pontiac Rent Report.
What amenities does 49 Oakhill Street have?
Some of 49 Oakhill Street's amenities include hardwood floors, recently renovated, and stainless steel. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 49 Oakhill Street currently offering any rent specials?
49 Oakhill Street is not currently offering any rent specials.
Is 49 Oakhill Street pet-friendly?
No, 49 Oakhill Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Pontiac.
Does 49 Oakhill Street offer parking?
No, 49 Oakhill Street does not offer parking.
Does 49 Oakhill Street have units with washers and dryers?
No, 49 Oakhill Street does not offer units with in unit laundry.
Does 49 Oakhill Street have a pool?
No, 49 Oakhill Street does not have a pool.
Does 49 Oakhill Street have accessible units?
No, 49 Oakhill Street does not have accessible units.
Does 49 Oakhill Street have units with dishwashers?
No, 49 Oakhill Street does not have units with dishwashers.
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