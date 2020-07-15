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5530 PUTNAM Drive
Last updated April 29 2020 at 6:37 AM

5530 PUTNAM Drive

5530 Putnam Drive · (248) 499-7316
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

5530 Putnam Drive, Oakland County, MI 48323

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$5,500

4 Bed · 4 Bath · 3533 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
fireplace
microwave
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5530 PUTNAM Drive have any available units?
5530 PUTNAM Drive has a unit available for $5,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 5530 PUTNAM Drive have?
Some of 5530 PUTNAM Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5530 PUTNAM Drive currently offering any rent specials?
5530 PUTNAM Drive is not currently offering any rent specials.
Is 5530 PUTNAM Drive pet-friendly?
No, 5530 PUTNAM Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Oakland County.
Does 5530 PUTNAM Drive offer parking?
Yes, 5530 PUTNAM Drive offers parking.
Does 5530 PUTNAM Drive have units with washers and dryers?
No, 5530 PUTNAM Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 5530 PUTNAM Drive have a pool?
No, 5530 PUTNAM Drive does not have a pool.
Does 5530 PUTNAM Drive have accessible units?
No, 5530 PUTNAM Drive does not have accessible units.
Does 5530 PUTNAM Drive have units with dishwashers?
Yes, 5530 PUTNAM Drive has units with dishwashers.
Does 5530 PUTNAM Drive have units with air conditioning?
No, 5530 PUTNAM Drive does not have units with air conditioning.
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