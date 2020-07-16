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Oakland County, MI
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4047 W MAPLE RD APT B202
Last updated April 29 2020 at 6:36 AM

4047 W MAPLE RD APT B202

4047 West Maple Road · (248) 737-6800
COVID-19 Update
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Location

4047 West Maple Road, Oakland County, MI 48301

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$2,000

2 Bed · 2 Bath · 1219 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
carport
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
carport
gym
parking
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4047 W MAPLE RD APT B202 have any available units?
4047 W MAPLE RD APT B202 has a unit available for $2,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 4047 W MAPLE RD APT B202 have?
Some of 4047 W MAPLE RD APT B202's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4047 W MAPLE RD APT B202 currently offering any rent specials?
4047 W MAPLE RD APT B202 is not currently offering any rent specials.
Is 4047 W MAPLE RD APT B202 pet-friendly?
No, 4047 W MAPLE RD APT B202 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Oakland County.
Does 4047 W MAPLE RD APT B202 offer parking?
Yes, 4047 W MAPLE RD APT B202 offers parking.
Does 4047 W MAPLE RD APT B202 have units with washers and dryers?
Yes, 4047 W MAPLE RD APT B202 offers units with in unit laundry.
Does 4047 W MAPLE RD APT B202 have a pool?
Yes, 4047 W MAPLE RD APT B202 has a pool.
Does 4047 W MAPLE RD APT B202 have accessible units?
No, 4047 W MAPLE RD APT B202 does not have accessible units.
Does 4047 W MAPLE RD APT B202 have units with dishwashers?
Yes, 4047 W MAPLE RD APT B202 has units with dishwashers.
Does 4047 W MAPLE RD APT B202 have units with air conditioning?
Yes, 4047 W MAPLE RD APT B202 has units with air conditioning.
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