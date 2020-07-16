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Oakland County, MI
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2734 E HIGHLAND Road E
Last updated April 29 2020 at 6:37 AM

2734 E HIGHLAND Road E

2734 E Highland Rd · (248) 568-5958
COVID-19 Update
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Location

2734 E Highland Rd, Oakland County, MI 48356

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

Studio

Unit 0 Bed · Avail. now

$1,650

Studio · 1 Bath · 15766 sqft

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Amenities

garage
Unit Amenities
Property Amenities
parking
garage
EXCELLENT LOCATION OF PRIME RETAIL SPACE ZONED C4, THIS LOCATION PRESENTS RETAIL, OFFICE OR SERVICE. ZONED C-4 COMMERCIAL/AUTOMOTIVE TWO AVAILABLE SPACE 1,480 SQ.FT UNIT AT GREAT RATE OF $1,650/mo + C.A.M. Charge. CONTACT AGENT FOR SHOWING.'
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Contact Listing Agent for more information.
total SF if combined on 7,030.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2734 E HIGHLAND Road E have any available units?
2734 E HIGHLAND Road E has a unit available for $1,650 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
Is 2734 E HIGHLAND Road E currently offering any rent specials?
2734 E HIGHLAND Road E is not currently offering any rent specials.
Is 2734 E HIGHLAND Road E pet-friendly?
No, 2734 E HIGHLAND Road E is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Oakland County.
Does 2734 E HIGHLAND Road E offer parking?
Yes, 2734 E HIGHLAND Road E offers parking.
Does 2734 E HIGHLAND Road E have units with washers and dryers?
No, 2734 E HIGHLAND Road E does not offer units with in unit laundry.
Does 2734 E HIGHLAND Road E have a pool?
No, 2734 E HIGHLAND Road E does not have a pool.
Does 2734 E HIGHLAND Road E have accessible units?
No, 2734 E HIGHLAND Road E does not have accessible units.
Does 2734 E HIGHLAND Road E have units with dishwashers?
No, 2734 E HIGHLAND Road E does not have units with dishwashers.
Does 2734 E HIGHLAND Road E have units with air conditioning?
No, 2734 E HIGHLAND Road E does not have units with air conditioning.
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