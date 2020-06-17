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45010 DUNBARTON
Last updated April 29 2020 at 6:36 AM

45010 DUNBARTON

45010 Dunbarton Drive · (248) 921-8778
COVID-19 Update
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Location

45010 Dunbarton Drive, Novi, MI 48375

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$2,300

Click to see floorplan

4 Bed · 3 Bath · 2456 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
LOVELY COLONIAL FOR LEASE. BACKS TO A COMMONS AREA WITH VERY PRIVATE BACKYARD. FEATURES INCLUDE 4 BEDROOMS, 2 1/2 BATHS, 1ST FLOOR LAUNDRY ROOM, CENTRAL AIR, KITCHEN WITH LARGE PANTRY, 1ST FLOOR STUDY OR LIBRARY, NEUTRAL COLORS, OAK FLOORS ON 1ST FLOOR, LARGE DECK WITH BRICK WALKWAY AND 2 CAR ATTACHED GARAGE. MINIMUM 2 YEAR LEASE. APPLICATION MUST INCLUDE PREVIOUS LANDLORD INFO, ALL PAGES OF CREDIT REPORT, PAY STUBS, EMPLOYMENT LETTER & BANK STATEMENTS. ALL DOCUMENTS MUST BE APPROVED BY LANDLORD. 1.5 MONTHS SECURITY DEPOSIT. $300 NON-REFUNDABLE CLEANING FEE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 45010 DUNBARTON have any available units?
45010 DUNBARTON has a unit available for $2,300 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 45010 DUNBARTON have?
Some of 45010 DUNBARTON's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 45010 DUNBARTON currently offering any rent specials?
45010 DUNBARTON isn't currently offering any rent specials.
Is 45010 DUNBARTON pet-friendly?
No, 45010 DUNBARTON is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Novi.
Does 45010 DUNBARTON offer parking?
Yes, 45010 DUNBARTON does offer parking.
Does 45010 DUNBARTON have units with washers and dryers?
Yes, 45010 DUNBARTON offers units with in unit laundry.
Does 45010 DUNBARTON have a pool?
No, 45010 DUNBARTON does not have a pool.
Does 45010 DUNBARTON have accessible units?
No, 45010 DUNBARTON does not have accessible units.
Does 45010 DUNBARTON have units with dishwashers?
Yes, 45010 DUNBARTON has units with dishwashers.
Does 45010 DUNBARTON have units with air conditioning?
Yes, 45010 DUNBARTON has units with air conditioning.
Have a question for 45010 DUNBARTON?
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