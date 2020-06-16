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Farmington Hills, MI
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38862 Country Circle
Last updated April 29 2020 at 6:36 AM

38862 Country Circle

38862 Country Circle · (734) 432-2002
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Location

38862 Country Circle, Farmington Hills, MI 48331

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,550

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 934 sqft

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Amenities

in unit laundry
garbage disposal
dishwasher
pet friendly
stainless steel
pool
Unit Amenities
air conditioning
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
garbage disposal
in unit laundry
microwave
range
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
pool
tennis court
HURRY FOR VERY CLEAN, ELEGANT AND SUNNY 2 BR CONDO. FINISHED BASEMENT! CONVENIENT LOCATION! LARGE LR./STYLISH FIREPLACE. BIG MBR / WIC. FULL BATH / HIGH SKYLIGHT. FRESHLY PAINTED ROOMS WITH NEUTRAL COLORS (2020). BRAND NEW RANGE (2020). CLOSET DOORS (2020) . NEWER GE STAINLESS MICROWAVE HOOD / CEILING FAN/ LAUNDRY TUB / KITCHEN TAP /AC / WASHER (2014) / HOT WATER TANK (2015) . DISPOSAL (2016). RENT INCLUDES MONTHLY ASSOCIATION FEES, SNOW REMOVAL, COLD WATER, GARBAGE PICK UP, SWIMMING POOL, AND TENNIS COURT. GOOD CREDIT, INCOME CHECK, ONE AND HALF MO.SECURITY DEPOSIT. PETS NEG. $250 CLEANING FEE. CHEM DRY CARPETS. MOVE-IN CONDITION. A MUST SEE!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 38862 Country Circle have any available units?
38862 Country Circle has a unit available for $1,550 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 38862 Country Circle have?
Some of 38862 Country Circle's amenities include in unit laundry, garbage disposal, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 38862 Country Circle currently offering any rent specials?
38862 Country Circle isn't currently offering any rent specials.
Is 38862 Country Circle pet-friendly?
Yes, 38862 Country Circle is pet friendly.
Does 38862 Country Circle offer parking?
No, 38862 Country Circle does not offer parking.
Does 38862 Country Circle have units with washers and dryers?
Yes, 38862 Country Circle offers units with in unit laundry.
Does 38862 Country Circle have a pool?
Yes, 38862 Country Circle has a pool.
Does 38862 Country Circle have accessible units?
No, 38862 Country Circle does not have accessible units.
Does 38862 Country Circle have units with dishwashers?
Yes, 38862 Country Circle has units with dishwashers.
Does 38862 Country Circle have units with air conditioning?
Yes, 38862 Country Circle has units with air conditioning.
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