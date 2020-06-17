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31272 STONEGATE Court
Last updated April 29 2020 at 6:36 AM

31272 STONEGATE Court

31272 Stonegate Court · (248) 410-3333
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Location

31272 Stonegate Court, Farmington Hills, MI 48331

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$2,400

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4 Bed · 3 Bath · 2598 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
garage
fireplace
microwave
carpet
Unit Amenities
carpet
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 31272 STONEGATE Court have any available units?
31272 STONEGATE Court has a unit available for $2,400 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 31272 STONEGATE Court have?
Some of 31272 STONEGATE Court's amenities include patio / balcony, granite counters, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 31272 STONEGATE Court currently offering any rent specials?
31272 STONEGATE Court isn't currently offering any rent specials.
Is 31272 STONEGATE Court pet-friendly?
No, 31272 STONEGATE Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Farmington Hills.
Does 31272 STONEGATE Court offer parking?
Yes, 31272 STONEGATE Court does offer parking.
Does 31272 STONEGATE Court have units with washers and dryers?
No, 31272 STONEGATE Court does not offer units with in unit laundry.
Does 31272 STONEGATE Court have a pool?
No, 31272 STONEGATE Court does not have a pool.
Does 31272 STONEGATE Court have accessible units?
No, 31272 STONEGATE Court does not have accessible units.
Does 31272 STONEGATE Court have units with dishwashers?
No, 31272 STONEGATE Court does not have units with dishwashers.
Does 31272 STONEGATE Court have units with air conditioning?
No, 31272 STONEGATE Court does not have units with air conditioning.
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