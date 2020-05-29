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24710 MICHIGAN Avenue
Last updated July 14 2020 at 9:39 AM

24710 MICHIGAN Avenue

24710 Michigan Ave · (248) 755-1124
COVID-19 Update
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Location

24710 Michigan Ave, Dearborn, MI 48124
Volks

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

Studio

Unit 0 Bed · Avail. now

$2,000

Studio · 1 Bath · 575 sqft

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Amenities

parking
recently renovated
extra storage
lobby
Unit Amenities
extra storage
recently renovated
Property Amenities
parking
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ATTENTION PHARMACISTS, REMODELED, SUCCESSFUL PHARMACY (OWNER MOVED OUT OF STATE), IS NOW READY FOR NEXT BUSINESS OWNER, THIS IS LOCATED IN WEST DEARBORN ON MICHIGAN AVE. NEAR TELEGRAPH WITHIN A QUARTER MILE OF 12 DIFFERENT DOCTORS OFFICES. WITH NO OTHER PHARMACIES... ALSO A DOCTOR'S OFFICE IN THE SAME BUILDING, THAT IS READY TO REFER BUSINESS TO NEW PHARMACIST *CALL AGENT FOR DETAILS*. THIS IS A GREAT OPPORTUNITY FOR THE RIGHT INDIVIDUAL. 2 LIGHTED SIGNS ARE INCLUDED. PLENTY OF PARKING IN LOT TO THE WEST AND OFF THE REAR. INCLUDES LARGE ROOM FOR PHARMACY PLUS LOBBY/WAITING ROOM & ADDITIONAL STORAGE ROOM (NOT PICTURED), BREAK AREA & BATH, MUST SEE! MAKE YOUR APPOINTMENT TODAY.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 24710 MICHIGAN Avenue have any available units?
24710 MICHIGAN Avenue has a unit available for $2,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Dearborn, MI?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dearborn Rent Report.
What amenities does 24710 MICHIGAN Avenue have?
Some of 24710 MICHIGAN Avenue's amenities include parking, recently renovated, and extra storage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 24710 MICHIGAN Avenue currently offering any rent specials?
24710 MICHIGAN Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 24710 MICHIGAN Avenue pet-friendly?
No, 24710 MICHIGAN Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dearborn.
Does 24710 MICHIGAN Avenue offer parking?
Yes, 24710 MICHIGAN Avenue offers parking.
Does 24710 MICHIGAN Avenue have units with washers and dryers?
No, 24710 MICHIGAN Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 24710 MICHIGAN Avenue have a pool?
No, 24710 MICHIGAN Avenue does not have a pool.
Does 24710 MICHIGAN Avenue have accessible units?
No, 24710 MICHIGAN Avenue does not have accessible units.
Does 24710 MICHIGAN Avenue have units with dishwashers?
No, 24710 MICHIGAN Avenue does not have units with dishwashers.
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