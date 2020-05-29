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13312 MICHIGAN Avenue
Last updated April 29 2020 at 6:36 AM

13312 MICHIGAN Avenue

13312 Michigan Ave · (248) 375-4000
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Location

13312 Michigan Ave, Dearborn, MI 48126
Woodbridge

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INFO PROVIDED BY ListHub

Studio

Unit 0 Bed · Avail. now

$1,499

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Studio · 1 Bath · 1155 sqft

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Amenities

patio / balcony
parking
Unit Amenities
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 13312 MICHIGAN Avenue have any available units?
13312 MICHIGAN Avenue has a unit available for $1,499 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Dearborn, MI?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dearborn Rent Report.
Is 13312 MICHIGAN Avenue currently offering any rent specials?
13312 MICHIGAN Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 13312 MICHIGAN Avenue pet-friendly?
No, 13312 MICHIGAN Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dearborn.
Does 13312 MICHIGAN Avenue offer parking?
Yes, 13312 MICHIGAN Avenue does offer parking.
Does 13312 MICHIGAN Avenue have units with washers and dryers?
No, 13312 MICHIGAN Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 13312 MICHIGAN Avenue have a pool?
No, 13312 MICHIGAN Avenue does not have a pool.
Does 13312 MICHIGAN Avenue have accessible units?
No, 13312 MICHIGAN Avenue does not have accessible units.
Does 13312 MICHIGAN Avenue have units with dishwashers?
No, 13312 MICHIGAN Avenue does not have units with dishwashers.
Does 13312 MICHIGAN Avenue have units with air conditioning?
No, 13312 MICHIGAN Avenue does not have units with air conditioning.
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