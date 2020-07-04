All apartments in Dearborn Heights
Find more places like 21745 POWERS Avenue.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Dearborn Heights, MI
/
21745 POWERS Avenue
Last updated July 4 2020 at 1:53 AM

21745 POWERS Avenue

21745 Powers Ave · (248) 688-4465
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Dearborn Heights
See all
2 Bedrooms
See all
Apartments with Balcony
See all
Apartments with Washer-Dryer
See all
Apartments with Parking
See all

Location

21745 Powers Ave, Dearborn Heights, MI 48125
Dearborn Heights

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,250

3 Bed · 1 Bath · 988 sqft

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
microwave
carpet
Unit Amenities
carpet
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
parking
garage
ADORABLE HOME READY FOR YOU TO MOVE RIGHT IN! EAT IN KITCHEN WITH NEW CERAMIC FLOORING TONS OF CABINETS GORGEOUS COUNTER TOPS AND BEAUTIFUL LARGE LIVING ROOM , NEWER CARPET,NEWER BATH VANITY, ,YARD IS VERY NICELY CARED ,2 CAR GARAGE IS HEATED AND HAS A WORKSHOP AND HAS A PULL DOWN STAIRS FOR ADDED STORAGE, WHILE YOU ENJOY THE PRIVATE PATIO SURROUNDED BY PERENNIALS RIGHT OUTSIDE YOUR MASTER BEDROOM HAS SLIDING DOOR THAT LEAD TO THE PATIO. HOME HAS BEEN FRESHLY PAINTED, GREAT CORNER LOT A MUST SEE!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 21745 POWERS Avenue have any available units?
21745 POWERS Avenue has a unit available for $1,250 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 21745 POWERS Avenue have?
Some of 21745 POWERS Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 21745 POWERS Avenue currently offering any rent specials?
21745 POWERS Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 21745 POWERS Avenue pet-friendly?
No, 21745 POWERS Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dearborn Heights.
Does 21745 POWERS Avenue offer parking?
Yes, 21745 POWERS Avenue offers parking.
Does 21745 POWERS Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 21745 POWERS Avenue offers units with in unit laundry.
Does 21745 POWERS Avenue have a pool?
No, 21745 POWERS Avenue does not have a pool.
Does 21745 POWERS Avenue have accessible units?
No, 21745 POWERS Avenue does not have accessible units.
Does 21745 POWERS Avenue have units with dishwashers?
Yes, 21745 POWERS Avenue has units with dishwashers.
Does 21745 POWERS Avenue have units with air conditioning?
No, 21745 POWERS Avenue does not have units with air conditioning.
Interested in 21745 POWERS Avenue?
Add a Message
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Similar Pages

Dearborn Heights 2 BedroomsDearborn Heights Apartments with Balconies
Dearborn Heights Apartments with ParkingDearborn Heights Apartments with Washer-Dryers
Dearborn Heights Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Detroit, MIToledo, OHAnn Arbor, MIFarmington Hills, MIWarren, MISouthfield, MIWestland, MISterling Heights, MIRoyal Oak, MITroy, MI
Flint, MIDearborn, MINovi, MIRoseville, MIMadison Heights, MIYpsilanti, MIRochester Hills, MIAuburn Hills, MIFlat Rock, MISt. Clair Shores, MI
Burton, MIWalled Lake, MISouth Monroe, MIWayne, MIWyandotte, MIBirmingham, MIFerndale, MIInkster, MIClawson, MI

Apartments Near Colleges

Mott Community CollegeConcordia University-Ann Arbor
College for Creative StudiesLawrence Technological University
University of Michigan-Ann Arbor
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity