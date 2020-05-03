All apartments in Birmingham
Find more places like 1810 GRAEFIELD Road.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Birmingham, MI
/
1810 GRAEFIELD Road
Last updated May 3 2020 at 8:18 AM

1810 GRAEFIELD Road

1810 Graefield Road · (248) 644-6700
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Birmingham
See all
3 Bedrooms
See all
1 Bedrooms
See all
Apartments with Hardwood Floors
See all
Apartments with Washer-Dryer
See all

Location

1810 Graefield Road, Birmingham, MI 48009
Birmingham

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,500

Click to see floorplan

2 Bed · 1 Bath · 906 sqft

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
microwave
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
on-site laundry
WALK TO DOWNTOWN BIRMINGHAM FROM THIS CLEAN AND SPACIOUS TOWNHOUSE IN SOUGHT AFTER WILLIAMSBURG COMMUNITY ON GRAEFIELD. 2 BED, 1 BATH END UNIT WITH PRIVATE LAUNDRY IN BASEMENT. SOME OF THE FEATURES INCLUDE ALL NEW SS APPLS IN GOURMET KITCHEN, HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT, BUILT IN BOOKSHELVES, CROWN MOLDINGS, CALIFORNIA CLOSETS AND BRICK PAVER PATIO FOR YOUR SUMMER ENJOYMENT.
Available July 1st! -TENANT PAYS FOR WATER, GAS AND ELECTRIC. OWNER PAYS ASSOCIATION DUES. 12+ LEASE ONLY. CREDIT SCORE AND INCOME VERIFICATION NEEDED WITH APPLICATION. MONTH AND A HALF RENT AS SECURITY DEP REQUIRED AT SIGNING OF LEASE. TENANT HAS TO PROVIDE PROOF OF RENTERS INSURANCE BEFORE MOVE IN. $250 NON REFUNDABLE DEPOSIT FOR PETS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1810 GRAEFIELD Road have any available units?
1810 GRAEFIELD Road has a unit available for $1,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1810 GRAEFIELD Road have?
Some of 1810 GRAEFIELD Road's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1810 GRAEFIELD Road currently offering any rent specials?
1810 GRAEFIELD Road isn't currently offering any rent specials.
Is 1810 GRAEFIELD Road pet-friendly?
Yes, 1810 GRAEFIELD Road is pet friendly.
Does 1810 GRAEFIELD Road offer parking?
No, 1810 GRAEFIELD Road does not offer parking.
Does 1810 GRAEFIELD Road have units with washers and dryers?
Yes, 1810 GRAEFIELD Road offers units with in unit laundry.
Does 1810 GRAEFIELD Road have a pool?
No, 1810 GRAEFIELD Road does not have a pool.
Does 1810 GRAEFIELD Road have accessible units?
No, 1810 GRAEFIELD Road does not have accessible units.
Does 1810 GRAEFIELD Road have units with dishwashers?
Yes, 1810 GRAEFIELD Road has units with dishwashers.
Does 1810 GRAEFIELD Road have units with air conditioning?
No, 1810 GRAEFIELD Road does not have units with air conditioning.
Have a question for 1810 GRAEFIELD Road?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Similar Pages

Birmingham 1 BedroomsBirmingham 2 Bedrooms
Birmingham 3 BedroomsBirmingham Apartments with Hardwood Floors
Birmingham Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Detroit, MIAnn Arbor, MIFarmington Hills, MISouthfield, MIWarren, MISterling Heights, MIRoyal Oak, MIWestland, MITroy, MIFlint, MIDearborn, MINovi, MI
Roseville, MIYpsilanti, MIRochester Hills, MIAuburn Hills, MIPontiac, MIMadison Heights, MIWyandotte, MIHighland Park, MIGarden City, MIFraser, MIGrosse Pointe, MIMount Clemens, MI
South Monroe, MIEastpointe, MIAllen Park, MISouthgate, MIRichmond, MILivonia, MIFlat Rock, MIGrosse Pointe Park, MITaylor, MILincoln Park, MIInkster, MIWalled Lake, MI

Apartments Near Colleges

Mott Community CollegeConcordia University-Ann Arbor
College for Creative StudiesLawrence Technological University
University of Michigan-Ann Arbor
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity