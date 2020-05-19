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111 WILLITS Street
Last updated May 19 2020 at 5:33 PM

111 WILLITS Street

111 Willits Street · (248) 928-4224
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Location

111 Willits Street, Birmingham, MI 48009
Birmingham

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 503 · Avail. now

$20,000

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3 Bed · 4 Bath · 2395 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
furnished
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 111 WILLITS Street have any available units?
111 WILLITS Street has a unit available for $20,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 111 WILLITS Street have?
Some of 111 WILLITS Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 111 WILLITS Street currently offering any rent specials?
111 WILLITS Street isn't currently offering any rent specials.
Is 111 WILLITS Street pet-friendly?
No, 111 WILLITS Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Birmingham.
Does 111 WILLITS Street offer parking?
Yes, 111 WILLITS Street does offer parking.
Does 111 WILLITS Street have units with washers and dryers?
Yes, 111 WILLITS Street offers units with in unit laundry.
Does 111 WILLITS Street have a pool?
No, 111 WILLITS Street does not have a pool.
Does 111 WILLITS Street have accessible units?
No, 111 WILLITS Street does not have accessible units.
Does 111 WILLITS Street have units with dishwashers?
Yes, 111 WILLITS Street has units with dishwashers.
Does 111 WILLITS Street have units with air conditioning?
No, 111 WILLITS Street does not have units with air conditioning.
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