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Allen Park, MI
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7311 PARK Avenue
Last updated April 29 2020 at 6:36 AM

7311 PARK Avenue

7311 Park Avenue · (313) 477-4030
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Location

7311 Park Avenue, Allen Park, MI 48101
Allen Park

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

Studio

Unit 0 Bed · Avail. now

$1,350

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Studio · 1 Bath · 1272 sqft

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Amenities

parking
lobby
Unit Amenities
Property Amenities
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WELL MAINTAINED 1272 SQ FT OFFICE BUILDING IN DOWNTOWN ALLEN PARK. COMPLETELY RE DOE. NEXT TO THE BUILDING IS PUBLIC PARKING. 2 ADDITIONAL SPOT BEHIND BUILDING, STREET PARKING IN FRONT. FORMALLY A ACCOUNTING AND TAX PRE BUSINESS. PERFECTLY SUITED FOR INSURANCE, REAL ESTATE, ACCOUNTING OR PRIVATE OFFICE. ZONING C2. RESTRICTED BUSINESS. THIS PLACE IS GREAT OFFERS A BATHROOM, UTILITY ROOM, LOBBY AREA, SECRETARY AREA AND 2 LARGE OFFICES. COME AND CHECK IT OUT AND MAKE THIS YOUR NEW OFFICE. FABULOUS LOCATION. 1350 MONTH. 2025 DEPOSIT. WILLING TO LEASE FOR MULTIPLE YEAR TERM.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7311 PARK Avenue have any available units?
7311 PARK Avenue has a unit available for $1,350 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
Is 7311 PARK Avenue currently offering any rent specials?
7311 PARK Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 7311 PARK Avenue pet-friendly?
No, 7311 PARK Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Allen Park.
Does 7311 PARK Avenue offer parking?
Yes, 7311 PARK Avenue does offer parking.
Does 7311 PARK Avenue have units with washers and dryers?
No, 7311 PARK Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 7311 PARK Avenue have a pool?
No, 7311 PARK Avenue does not have a pool.
Does 7311 PARK Avenue have accessible units?
No, 7311 PARK Avenue does not have accessible units.
Does 7311 PARK Avenue have units with dishwashers?
No, 7311 PARK Avenue does not have units with dishwashers.
Does 7311 PARK Avenue have units with air conditioning?
No, 7311 PARK Avenue does not have units with air conditioning.
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