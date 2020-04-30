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Eldersburg, MD
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7014 CARMAE ROAD
Last updated April 30 2020 at 12:57 AM

7014 CARMAE ROAD

7014 Carmae Road · No Longer Available
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Location

7014 Carmae Road, Eldersburg, MD 21784

Amenities

in unit laundry
dishwasher
pet friendly
recently renovated
ceiling fan
microwave
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
in unit laundry
microwave
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
3D VIRTUAL TOUR: https://my.matterport.com/show/?m=oZmwARYTpjD UPDATED & MOVE-IN READY SINGLE FAMILY RAMBLER ON BEAUTIFUL & QUIET 5/8 ACRE LEVEL LOT. LESS THAN A YEAR AGO PROPERTY WAS FRESHLY PAINTED INSIDE & OUT & NEW FLOORING INSTALLED THOUGHOUT. LARGE FRONT LIVING ROOM & EAT-IN KITCHEN WITH PANTRY AND SIDE ENTRY DOOR TO BACK YARD. TWO BEDROOMS, BOTH WITH CEILING FANS & FULL BATH ON MAIN LEVEL WITH LINEN CLOSET & TUB / SHOWER COMBO. THERE IS A SECOND FULL BATH IN LOWER LEVEL ALONG WITH REC-ROOM & WALK-IN CLOSSET. LARGE UNFINISHED AREA GREAT FOR STOARGE & INCLUDES WASHER, DRYER, LAUNDRY SINK & WALK-UP EXIT. YOU WILL LOVE THE BACK YARD SPACE BORDERED BY TREES ON THE NON-THROUGH STREET. PROPERTY HAS AN INVISIBLE FENCE & NEWLY INSTALLED WATER FILTRATION SYSTEM. CONVIENT AREA JUST OFF ROUTE 32 & 97. IMMEDIATE OCCUPANCY. PETS ACCEPTED ON CASE BY CASE BASIS. RIDING LAWN MOWER & LAWN EQUIPMENT INCLUDED & STORED IN SHED. ANNUAL MAINTENCE REQUIRED OR CAN ARRANGE FOR A LAWN SERVICE AT ADDITIONAL COST.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7014 CARMAE ROAD have any available units?
7014 CARMAE ROAD doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Eldersburg, MD.
What amenities does 7014 CARMAE ROAD have?
Some of 7014 CARMAE ROAD's amenities include in unit laundry, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7014 CARMAE ROAD currently offering any rent specials?
7014 CARMAE ROAD is not currently offering any rent specials.
Is 7014 CARMAE ROAD pet-friendly?
Yes, 7014 CARMAE ROAD is pet friendly.
Does 7014 CARMAE ROAD offer parking?
No, 7014 CARMAE ROAD does not offer parking.
Does 7014 CARMAE ROAD have units with washers and dryers?
Yes, 7014 CARMAE ROAD offers units with in unit laundry.
Does 7014 CARMAE ROAD have a pool?
No, 7014 CARMAE ROAD does not have a pool.
Does 7014 CARMAE ROAD have accessible units?
No, 7014 CARMAE ROAD does not have accessible units.
Does 7014 CARMAE ROAD have units with dishwashers?
Yes, 7014 CARMAE ROAD has units with dishwashers.
Does 7014 CARMAE ROAD have units with air conditioning?
No, 7014 CARMAE ROAD does not have units with air conditioning.
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