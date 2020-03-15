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Colesville, MD
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613 BRANDON GREEN DRIVE
Last updated March 15 2020 at 2:14 AM

613 BRANDON GREEN DRIVE

613 Brandon Green Drive · No Longer Available
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Location

613 Brandon Green Drive, Colesville, MD 20904

Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
parking
walk in closets
Unit Amenities
carpet
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
oven
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
on-site laundry
parking
3 BEDROOMS, 2 FULL & 1 HALF BATHS , 3 LEVEL TOWN HOUSE.READY TO ENJOY IN GREAT NEIGHBORHOOD, GREAT SCHOOL DISTRICT. MAIN FLOOR HAS GRANITE TILE AND REST OF HOUSE IS WOOD FLOOR. ENJOY THIS CARPET FREE HOME. MAIN FLOOR HAS KITCHEN, FAMILY ROOM AND DINNING ROOM. 2ND FLOOR HAS MASTER BEDROOM WITH ATTACHED FULL BATH AND WALK IN CLOSET. 3RD FLOOR HAS FULL BATH AND LAUNDRY ROOM. BOTH FLOOR STAIRS ARE WOOD FLOOR. 2 ASSIGNED PARKING. MORE PARKING AVAILABLE FOR GUEST. CONVENIENT LOCATION FOR METRO BUS RIDER AND METRO TRAIN RIDER. METRO BUS STOP IS WITH IN 3 MINUTES ON RANDOLPH RD. GLEN MONT METRO IS IN 5 MINUTES.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 613 BRANDON GREEN DRIVE have any available units?
613 BRANDON GREEN DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Colesville, MD.
What amenities does 613 BRANDON GREEN DRIVE have?
Some of 613 BRANDON GREEN DRIVE's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 613 BRANDON GREEN DRIVE currently offering any rent specials?
613 BRANDON GREEN DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 613 BRANDON GREEN DRIVE pet-friendly?
No, 613 BRANDON GREEN DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Colesville.
Does 613 BRANDON GREEN DRIVE offer parking?
Yes, 613 BRANDON GREEN DRIVE offers parking.
Does 613 BRANDON GREEN DRIVE have units with washers and dryers?
Yes, 613 BRANDON GREEN DRIVE offers units with in unit laundry.
Does 613 BRANDON GREEN DRIVE have a pool?
No, 613 BRANDON GREEN DRIVE does not have a pool.
Does 613 BRANDON GREEN DRIVE have accessible units?
No, 613 BRANDON GREEN DRIVE does not have accessible units.
Does 613 BRANDON GREEN DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 613 BRANDON GREEN DRIVE has units with dishwashers.
Does 613 BRANDON GREEN DRIVE have units with air conditioning?
No, 613 BRANDON GREEN DRIVE does not have units with air conditioning.
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