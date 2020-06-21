All apartments in Carney
Find more places like 26 MAPLE HOLLOW CT.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Carney, MD
/
26 MAPLE HOLLOW CT
Last updated June 15 2020 at 12:35 AM

26 MAPLE HOLLOW CT

26 Maple Hollow Court · (866) 677-6937
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Carney
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Balcony
See all
Apartments with Pool
See all

Location

26 Maple Hollow Court, Carney, MD 21234

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,795

Click to see floorplan

3 Bed · 3 Bath

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
stainless steel
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
parking
RARELY AVAILABLE END OF GROUP TOWN HOME IN THE DESIRABLE COMMUNITY OF FORESTVIEW. THIS 3 BEDROOM, 3 FULL BATH HOME IS BATHED IN NATURAL LIGHT AND HAS A FLEXIBLE FLOOR PLAN. THE MAIN FLOOR FEATURES A GOURMET KITCHEN WITH CERAMIC TILE FLOORING, EXPANSIVE GRANITE COUNTER TOPS, STAINLESS STEEL APPLIANCES AND A FRENCH DOOR REFRIGERATOR / FREEZER. THERE IS A LARGE LIVING ROOM / FAMILY ROOM OFF OF THE KITCHEN THAT IS GREAT FOR GATHERINGS AND FOR ENTERTAINING. ALL 3 BEDROOMS HAVE LIGHTED CEILING FANS. NEW FLOORING THROUGHOUT. THE EXPANSIVE LOWER LEVEL HAS A WOOD BURNING FIREPLACE, FULL BATH AND SLIDER THAT LEADS TO YOUR PRIVATE REAR DECK. THERE IS EVEN A RESERVED PARKING SPOT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 26 MAPLE HOLLOW CT have any available units?
26 MAPLE HOLLOW CT has a unit available for $1,795 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 26 MAPLE HOLLOW CT have?
Some of 26 MAPLE HOLLOW CT's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 26 MAPLE HOLLOW CT currently offering any rent specials?
26 MAPLE HOLLOW CT isn't currently offering any rent specials.
Is 26 MAPLE HOLLOW CT pet-friendly?
No, 26 MAPLE HOLLOW CT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Carney.
Does 26 MAPLE HOLLOW CT offer parking?
Yes, 26 MAPLE HOLLOW CT does offer parking.
Does 26 MAPLE HOLLOW CT have units with washers and dryers?
Yes, 26 MAPLE HOLLOW CT offers units with in unit laundry.
Does 26 MAPLE HOLLOW CT have a pool?
No, 26 MAPLE HOLLOW CT does not have a pool.
Does 26 MAPLE HOLLOW CT have accessible units?
No, 26 MAPLE HOLLOW CT does not have accessible units.
Does 26 MAPLE HOLLOW CT have units with dishwashers?
Yes, 26 MAPLE HOLLOW CT has units with dishwashers.
Does 26 MAPLE HOLLOW CT have units with air conditioning?
No, 26 MAPLE HOLLOW CT does not have units with air conditioning.
Have a question for 26 MAPLE HOLLOW CT?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Doncaster Village
1 Dalmeny Ct
Carney, MD 21234
The Pointe at White Marsh
8501 Walther Blvd
Carney, MD 21236
Kenilworth at Perring Park
8951 Waltham Woods Rd
Carney, MD 21234
Satyr Hill
1 Spindrift Cir
Carney, MD 21234

Similar Pages

Carney 1 BedroomsCarney 2 Bedrooms
Carney Apartments with BalconyCarney Dog Friendly Apartments
Carney Pet Friendly Places

Apartments For Rent in Nearby Cities

Washington, DCBaltimore, MDColumbia, MDSilver Spring, MDGlen Burnie, MDTowson, MDEllicott City, MDOwings Mills, MDEssex, MDCockeysville, MDAnnapolis, MD
Laurel, MDOdenton, MDDundalk, MDHyattsville, MDCatonsville, MDRosedale, MDLandover, MDReisterstown, MDEdgewood, MDGreenbelt, MDElkridge, MD
Aberdeen, MDAdelphi, MDCrofton, MDSouth Laurel, MDLochearn, MDAspen Hill, MDPasadena, MDMaryland City, MDArnold, MDWhite Marsh, MD

Apartments Near Colleges

Towson UniversityAnne Arundel Community College
Baltimore City Community CollegeUniversity of Baltimore
Coppin State University
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity