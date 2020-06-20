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1215 CHARLESTON Court
Last updated June 19 2020 at 8:16 PM

1215 CHARLESTON Court

1215 Charleston Ct · (800) 795-1010
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Location

1215 Charleston Ct, Westmont, IL 60559
Highview Estates

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 1215 · Avail. now

$2,600

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3 Bed · 4 Bath · 2339 sqft

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Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
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granite counters
hardwood floors
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walk in closets
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1215 CHARLESTON Court have any available units?
1215 CHARLESTON Court has a unit available for $2,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1215 CHARLESTON Court have?
Some of 1215 CHARLESTON Court's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1215 CHARLESTON Court currently offering any rent specials?
1215 CHARLESTON Court isn't currently offering any rent specials.
Is 1215 CHARLESTON Court pet-friendly?
No, 1215 CHARLESTON Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Westmont.
Does 1215 CHARLESTON Court offer parking?
Yes, 1215 CHARLESTON Court does offer parking.
Does 1215 CHARLESTON Court have units with washers and dryers?
Yes, 1215 CHARLESTON Court offers units with in unit laundry.
Does 1215 CHARLESTON Court have a pool?
No, 1215 CHARLESTON Court does not have a pool.
Does 1215 CHARLESTON Court have accessible units?
No, 1215 CHARLESTON Court does not have accessible units.
Does 1215 CHARLESTON Court have units with dishwashers?
Yes, 1215 CHARLESTON Court has units with dishwashers.
Does 1215 CHARLESTON Court have units with air conditioning?
Yes, 1215 CHARLESTON Court has units with air conditioning.
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