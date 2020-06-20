1215 CHARLESTON Court

Amenities
NEWER SUBDIVISION "CHARLESTON COURT" WELL BUILT, BRICK OVER CEMENT BLOCK CONSTRUCTION. BIRCHWOOD MODEL BOASTS CATHEDRAL CEILINGS, DOUBLE HUNG WINDOWS, 3 BEDROOM 2 MASTER SUITES; ONE ON FIRST FLOOR, ONE ON SECOND FLOOR EACH WITH LUXURY MASTER BATHS AND WALK IN CLOSETS! HUGE LOFT, 3 1/2 BATHS. HARDWOOD FLOORS ON MOST OF 1ST FLOOR ~ GOURMET KITCHEN WITH STAINLESS STEEL APPLIANCES, CUSTOM CABINETRY & GRANITE COUNTER TOPS. COZY FAMILY ROOM WITH FIREPLACE! DINING ROOM WITH SLIDING GLASS DOORS TO YOUR YARD. FULL BASEMENT WITH 9' CEILING, HIGH EFFICIENCY HVAC. 2 1/2 CAR GARAGE! GREAT LOCATION; CLOSE TO MOST MAJOR EXPRESSWAYS. 675+CREDIT SCORE REQUIRED / SUBJECT TO CREDIT & BACKGROUND CHECK THROUGH BERKSHIRE HATHAWAY VENDOR.