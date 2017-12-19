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1051 Creek Bend Drive
Last updated June 11 2020 at 11:24 PM

1051 Creek Bend Drive

1051 Creek Bend Drive · (847) 383-6600
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Location

1051 Creek Bend Drive, Vernon Hills, IL 60061
Sugar Creek

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

5 Bedrooms

Unit 5 Bed · Avail. now

$3,400

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5 Bed · 4 Bath · 4109 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 4 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1051 Creek Bend Drive have any available units?
1051 Creek Bend Drive has a unit available for $3,400 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Vernon Hills, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Vernon Hills Rent Report.
What amenities does 1051 Creek Bend Drive have?
Some of 1051 Creek Bend Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1051 Creek Bend Drive currently offering any rent specials?
1051 Creek Bend Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 1051 Creek Bend Drive pet-friendly?
No, 1051 Creek Bend Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Vernon Hills.
Does 1051 Creek Bend Drive offer parking?
Yes, 1051 Creek Bend Drive does offer parking.
Does 1051 Creek Bend Drive have units with washers and dryers?
Yes, 1051 Creek Bend Drive offers units with in unit laundry.
Does 1051 Creek Bend Drive have a pool?
Yes, 1051 Creek Bend Drive has a pool.
Does 1051 Creek Bend Drive have accessible units?
No, 1051 Creek Bend Drive does not have accessible units.
Does 1051 Creek Bend Drive have units with dishwashers?
Yes, 1051 Creek Bend Drive has units with dishwashers.
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