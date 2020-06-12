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Summit, IL
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5402 South 74th Avenue
Last updated June 12 2020 at 8:26 PM

5402 South 74th Avenue

5402 74th Avenue · (708) 424-1199
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Location

5402 74th Avenue, Summit, IL 60501
Summit

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 1 · Avail. now

$1,250

Click to see floorplan

2 Bed · 1 Bath · 950 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
recently renovated
stainless steel
oven
Unit Amenities
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5402 South 74th Avenue have any available units?
5402 South 74th Avenue has a unit available for $1,250 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 5402 South 74th Avenue have?
Some of 5402 South 74th Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5402 South 74th Avenue currently offering any rent specials?
5402 South 74th Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 5402 South 74th Avenue pet-friendly?
No, 5402 South 74th Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Summit.
Does 5402 South 74th Avenue offer parking?
No, 5402 South 74th Avenue does not offer parking.
Does 5402 South 74th Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 5402 South 74th Avenue offers units with in unit laundry.
Does 5402 South 74th Avenue have a pool?
No, 5402 South 74th Avenue does not have a pool.
Does 5402 South 74th Avenue have accessible units?
No, 5402 South 74th Avenue does not have accessible units.
Does 5402 South 74th Avenue have units with dishwashers?
No, 5402 South 74th Avenue does not have units with dishwashers.
Does 5402 South 74th Avenue have units with air conditioning?
No, 5402 South 74th Avenue does not have units with air conditioning.
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