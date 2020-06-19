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721 Oriole Avenue
Last updated June 13 2020 at 5:22 AM

721 Oriole Avenue

721 North Oriole Avenue · (847) 698-7000
COVID-19 Update
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Location

721 North Oriole Avenue, Park Ridge, IL 60068

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

5 Bedrooms

Unit 5 Bed · Avail. now

$5,000

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5 Bed · 4 Bath · 3535 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 721 Oriole Avenue have any available units?
721 Oriole Avenue has a unit available for $5,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 721 Oriole Avenue have?
Some of 721 Oriole Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 721 Oriole Avenue currently offering any rent specials?
721 Oriole Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 721 Oriole Avenue pet-friendly?
No, 721 Oriole Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Park Ridge.
Does 721 Oriole Avenue offer parking?
Yes, 721 Oriole Avenue does offer parking.
Does 721 Oriole Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 721 Oriole Avenue offers units with in unit laundry.
Does 721 Oriole Avenue have a pool?
Yes, 721 Oriole Avenue has a pool.
Does 721 Oriole Avenue have accessible units?
No, 721 Oriole Avenue does not have accessible units.
Does 721 Oriole Avenue have units with dishwashers?
Yes, 721 Oriole Avenue has units with dishwashers.
Does 721 Oriole Avenue have units with air conditioning?
No, 721 Oriole Avenue does not have units with air conditioning.
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