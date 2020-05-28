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5649 South Oak Street
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5649 South Oak Street

5649 South Oak Street · (630) 975-0088
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Location

5649 South Oak Street, Hinsdale, IL 60521

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

6 Bedrooms

Unit 6 Bed · Avail. now

$7,000

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6 Bed · 8 Bath · 4218 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
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patio / balcony
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recently renovated
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5649 South Oak Street have any available units?
5649 South Oak Street has a unit available for $7,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 5649 South Oak Street have?
Some of 5649 South Oak Street's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5649 South Oak Street currently offering any rent specials?
5649 South Oak Street isn't currently offering any rent specials.
Is 5649 South Oak Street pet-friendly?
No, 5649 South Oak Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Hinsdale.
Does 5649 South Oak Street offer parking?
Yes, 5649 South Oak Street does offer parking.
Does 5649 South Oak Street have units with washers and dryers?
No, 5649 South Oak Street does not offer units with in unit laundry.
Does 5649 South Oak Street have a pool?
No, 5649 South Oak Street does not have a pool.
Does 5649 South Oak Street have accessible units?
No, 5649 South Oak Street does not have accessible units.
Does 5649 South Oak Street have units with dishwashers?
Yes, 5649 South Oak Street has units with dishwashers.
Does 5649 South Oak Street have units with air conditioning?
No, 5649 South Oak Street does not have units with air conditioning.
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