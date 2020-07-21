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84 Conner Glenn Drive
Last updated March 5 2020 at 12:23 PM

84 Conner Glenn Drive

84 Conner Glenn Drive · No Longer Available
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Location

84 Conner Glenn Drive, Paulding County, GA 30141

Amenities

patio / balcony
dishwasher
recently renovated
walk in closets
pool
tennis court
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
pool
tennis court
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REQUIREMENTS:
1. No Evictions
2. 5 Years Current Rental History ( you must be on the lease or own your own home) Rental history does not include renting from family/friends. We verify all address on credit report
3. If you have a bankruptcy or a foreclosure you will be charged a double deposit including last month's rent
4. Must Make 3x's the rent
5. We do not Accept Sec 8 or Housing Vouchers
6. We also run a credit and Background check
7. Must be on your Job at least a year or previous job at least 2 years
8. No Dispoossessory
9. Must have good verifiable rental history
10. We do not offer short term lease.
*Applications are non-refundable

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APPLICATIONS ARE NOT ON A FIRST COME FIRST SERVE BASIS (O.C.G.A 10-GA-6) REQUIRES BROKERS TO PRESENT ALL OFFERS TO LEASE TO THE LANDLORD/OWNER. THE LANDLORD RESERVES THE RIGHT TO ACCEPT THE BEST OFFER BASED ON ECONOMIC CONSIDERATIONS. THESE CONSIDERATIONS INCLUDE, BUT NOT LIMITED TO, THE MOVE-IN DATE OF THE APPLICANT, THE RENTAL RATE OFFERED BY THE APPLICANT, ANY CONCESSIONS REQUESTED BY THE APPLICANT, AND THE CREDITWORTHINESS OF THE APPLICANT. APPLICANTS ACKNOWLEDGE THAT THE APPLICATION FEE IS NON-REFUNDABLE, NO EXCEPTIONS.

HERITAGE HOME RENTALS
8329 Office Park Drive
Douglasville, GA 30134
678-540-8650 OFFICE
678-540-8602- FAX
www.RentWithHeritage.com

No Pets Allowed

(RLNE5109909)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 84 Conner Glenn Drive have any available units?
84 Conner Glenn Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Paulding County, GA.
What amenities does 84 Conner Glenn Drive have?
Some of 84 Conner Glenn Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 84 Conner Glenn Drive currently offering any rent specials?
84 Conner Glenn Drive is not currently offering any rent specials.
Is 84 Conner Glenn Drive pet-friendly?
No, 84 Conner Glenn Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Paulding County.
Does 84 Conner Glenn Drive offer parking?
No, 84 Conner Glenn Drive does not offer parking.
Does 84 Conner Glenn Drive have units with washers and dryers?
No, 84 Conner Glenn Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 84 Conner Glenn Drive have a pool?
Yes, 84 Conner Glenn Drive has a pool.
Does 84 Conner Glenn Drive have accessible units?
No, 84 Conner Glenn Drive does not have accessible units.
Does 84 Conner Glenn Drive have units with dishwashers?
Yes, 84 Conner Glenn Drive has units with dishwashers.
Does 84 Conner Glenn Drive have units with air conditioning?
No, 84 Conner Glenn Drive does not have units with air conditioning.
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