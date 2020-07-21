84 Conner Glenn Drive

Amenities
(click on pictures above to see all pictures) WOW!!..SPECTACULAR...CREEKSIDE- GOLF, SWIM, TENNIS/ FULL BASEMENT - COME ENJOY THE ADVANTAGES OF THE POPULAR.........CREEKSIDE....GOLF/ SWIM/ TENNIS.
WOW!...THIS IS A GORGEOUS HOME...IMMACULATE......MR. CLEAN LIVES HERE.
THIS HOME IS SO BEAUTIFUL.....UPGRADES GALORE....ATTENTION TO DETAILS.
THIS HOME OFFERS A SPACIOUS OPEN FLOOR PLAN WITH GORGEOUS FAMILY ROOM and STONE FIREPLACE...DESIGNER PAINT AND COLORS.
HOME HAS A FAMILY ROOM AND A FORMAL DEN.
GORGEOUS GOURMET KITCHEN WITH ISLANDER AND BEAUTIFUL CUSTOM CABINETS AND PLENTY OF COUNTER SPACE.
ALL APPLIANCES INCLUDED**********UPGRADED APPLIANCE PACKAGE**************STOVE, REFRIGERATOR, DISHWASHER AND ABOVE THE COUNTER MICROWAVE
HOME HAS BEAUTIFUL FORMAL DINING ROOM AND EAT IN KITCHEN WITH ISLANDER.
HUGE MASTER BEDROOM WITH BEAUTIFUL DEEP TREY CEILINGS AND GIGANTIC WALK IN CLOSET.
HUGE MASTER BATH with SEPERATE MARBLE VANITIES , GARDEN TUB and SEPERATE SHOWER.
THERE ARE 3 ADDITIONAL BEDROOMS WITH LARGE CLOSETS AND THE MASTER LOCATED ON THE SECOND FLOOR. SECOND FLOOR ALSO HAS A OPEN SITTING AREA.
THERE IS ALSO AN ADDITIONAL BEDROOM ON THE MAIN FLOOR. CAN BE USED AS AN OFFICE OR BEDROOM.
THIS HOME OFFERS A FULL BASEMENT.............GREAT FOR STORAGE OR FUTURE EXPANSION.
COME ENJOY COOKOUTS WITH FAMILY AND FRIENDS ON SUPER LARGE DECK.........OVERLOOKING HUGE PRIVATE FENCED BACK YARD....ABSOLUTELY BEAUTIFUL.
COME ENJOY THE ADVANTAGES IN THIS POPULAR CREEKSIDE...GOLF / SWIM / TENNIS COMMUNITY.
POPULAR SCHOOLS ARE..................
NEBO ELEMENTARY
SOUTH PAULDING MIDDLE
SOUTH PAULDING HIGH
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HURRY! THIS IS A GREAT HOME AND WILL LEASE QUICKLY, PROBABLY TO THE FIRST PERSON WHO SEES IT.
REQUIREMENTS:
1. No Evictions
2. 5 Years Current Rental History ( you must be on the lease or own your own home) Rental history does not include renting from family/friends. We verify all address on credit report
3. If you have a bankruptcy or a foreclosure you will be charged a double deposit including last month's rent
4. Must Make 3x's the rent
5. We do not Accept Sec 8 or Housing Vouchers
6. We also run a credit and Background check
7. Must be on your Job at least a year or previous job at least 2 years
8. No Dispoossessory
9. Must have good verifiable rental history
10. We do not offer short term lease.
*Applications are non-refundable
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APPLICATIONS ARE NOT ON A FIRST COME FIRST SERVE BASIS (O.C.G.A 10-GA-6) REQUIRES BROKERS TO PRESENT ALL OFFERS TO LEASE TO THE LANDLORD/OWNER. THE LANDLORD RESERVES THE RIGHT TO ACCEPT THE BEST OFFER BASED ON ECONOMIC CONSIDERATIONS. THESE CONSIDERATIONS INCLUDE, BUT NOT LIMITED TO, THE MOVE-IN DATE OF THE APPLICANT, THE RENTAL RATE OFFERED BY THE APPLICANT, ANY CONCESSIONS REQUESTED BY THE APPLICANT, AND THE CREDITWORTHINESS OF THE APPLICANT. APPLICANTS ACKNOWLEDGE THAT THE APPLICATION FEE IS NON-REFUNDABLE, NO EXCEPTIONS.
HERITAGE HOME RENTALS
8329 Office Park Drive
Douglasville, GA 30134
678-540-8650 OFFICE
678-540-8602- FAX
www.RentWithHeritage.com
No Pets Allowed
(RLNE5109909)