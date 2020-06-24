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McDonough, GA
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1175 Ivey Ln
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1175 Ivey Ln

1175 Ivey Lane · No Longer Available
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Location

1175 Ivey Lane, McDonough, GA 30253
Overlook

Amenities

dishwasher
garage
bathtub
carpet
range
oven
Unit Amenities
bathtub
carpet
dishwasher
oven
range
refrigerator
Property Amenities
parking
garage
FOUR BEDROOMS TWO AND A HALF BATHROOMS. READY FOR YOU TO OCCUPY. HENRY COUNTY , MOVE IN READY ! LOCATED IN A CUL DE SAC . ALL NEW CARPET AND FLOORING IN EVERY ROOM . BRAND NEW STOVE INSTALLED . SEPARATE GARDEN TUB AND SHOWER IN THE MASTER BATHROOM HOUSE INTERIOR FRESHLY PAINTED. LOCATED CLOSE TO MAJOR HIGHWAYS , SHOPPING AND DINING . CALL YOUR PERSONAL REAL ESTATE AGENT FOR VIEWING. EMAIL : AGENT WITH QUESTIONS OR TO SET AN APPOINTMENT . **AFTER FEBRUARY 24TH YOU MAY CALL CASTLETON PROPERTIES DIRECTLY TO SCHEDULE AN APPOINTMENT

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1175 Ivey Ln have any available units?
1175 Ivey Ln doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in McDonough, GA.
What amenities does 1175 Ivey Ln have?
Some of 1175 Ivey Ln's amenities include dishwasher, garage, and bathtub. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1175 Ivey Ln currently offering any rent specials?
1175 Ivey Ln is not currently offering any rent specials.
Is 1175 Ivey Ln pet-friendly?
No, 1175 Ivey Ln is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in McDonough.
Does 1175 Ivey Ln offer parking?
Yes, 1175 Ivey Ln offers parking.
Does 1175 Ivey Ln have units with washers and dryers?
No, 1175 Ivey Ln does not offer units with in unit laundry.
Does 1175 Ivey Ln have a pool?
No, 1175 Ivey Ln does not have a pool.
Does 1175 Ivey Ln have accessible units?
No, 1175 Ivey Ln does not have accessible units.
Does 1175 Ivey Ln have units with dishwashers?
Yes, 1175 Ivey Ln has units with dishwashers.
Does 1175 Ivey Ln have units with air conditioning?
No, 1175 Ivey Ln does not have units with air conditioning.
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