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Johns Creek, GA
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9760 Preswicke Point
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

9760 Preswicke Point

9760 Preswicke Point · No Longer Available
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Location

9760 Preswicke Point, Johns Creek, GA 30022

Amenities

garage
walk in closets
Unit Amenities
walk in closets
Property Amenities
parking
garage
For more information, contact Nora O'Donnell at (404) 402-7838. Visit http://www.crye-leike.com/atlantafmls/6080097 to view more pictures of this property. TRADITIONAL BRICK END UNIT W/ LARGE SIDE AND BACK YARD OVERLOOKING THE LAKE AND GAZEBO; GOURMET KITCHEN FEATURES CUSTOM WOOD CABINETS, ST/ST APPLIANCES, VIEWS FIRESIDE FAMILY ROOM; OPEN BRIGHT FLOOR PLAN, LOTS OF WINDOW FOR NATURAL LIGHT; 2 MASTER SUITES W/WALK-IN CLOSETS; DESIGNER NEUTRAL COLORS; HIGHLY SOUGHT AFTER SCHOOLS; WALK TO RESTAURANTS & CINEMA; MINUTES TO GA400 & 141

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9760 Preswicke Point have any available units?
9760 Preswicke Point doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Johns Creek, GA.
Is 9760 Preswicke Point currently offering any rent specials?
9760 Preswicke Point is not currently offering any rent specials.
Is 9760 Preswicke Point pet-friendly?
No, 9760 Preswicke Point is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Johns Creek.
Does 9760 Preswicke Point offer parking?
Yes, 9760 Preswicke Point offers parking.
Does 9760 Preswicke Point have units with washers and dryers?
No, 9760 Preswicke Point does not offer units with in unit laundry.
Does 9760 Preswicke Point have a pool?
No, 9760 Preswicke Point does not have a pool.
Does 9760 Preswicke Point have accessible units?
No, 9760 Preswicke Point does not have accessible units.
Does 9760 Preswicke Point have units with dishwashers?
No, 9760 Preswicke Point does not have units with dishwashers.
Does 9760 Preswicke Point have units with air conditioning?
No, 9760 Preswicke Point does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.
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