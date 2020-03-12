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4600 Morton Road
Last updated April 11 2020 at 5:39 PM

4600 Morton Road

4600 Morton Road · (404) 483-2186
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Location

4600 Morton Road, Johns Creek, GA 30022

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$2,550

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4 Bed · 3 Bath · 3124 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
fireplace
some paid utils
microwave
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 3 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4600 Morton Road have any available units?
4600 Morton Road has a unit available for $2,550 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 4600 Morton Road have?
Some of 4600 Morton Road's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4600 Morton Road currently offering any rent specials?
4600 Morton Road isn't currently offering any rent specials.
Is 4600 Morton Road pet-friendly?
No, 4600 Morton Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Johns Creek.
Does 4600 Morton Road offer parking?
Yes, 4600 Morton Road does offer parking.
Does 4600 Morton Road have units with washers and dryers?
No, 4600 Morton Road does not offer units with in unit laundry.
Does 4600 Morton Road have a pool?
No, 4600 Morton Road does not have a pool.
Does 4600 Morton Road have accessible units?
No, 4600 Morton Road does not have accessible units.
Does 4600 Morton Road have units with dishwashers?
Yes, 4600 Morton Road has units with dishwashers.
Does 4600 Morton Road have units with air conditioning?
No, 4600 Morton Road does not have units with air conditioning.
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