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Johns Creek, GA
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205 Forest Court
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

205 Forest Court

205 Forest Court · No Longer Available
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Location

205 Forest Court, Johns Creek, GA 30097

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
air conditioning
fireplace
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
range
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
MOVE IN READY AND AVAILABLE FOR OCCUPANCY! WELCOME THE NEW YEAR IN YOUR NEW HOME! THE CONVENIENT LOCATION MEANS EASY COMMUTING AND A SHORT WALK TO SHOPPING, RESTAURANTS, HOSPITAL AND LOTS OF RECREATION! MAIN LEVEL FEATURES TWO STORY GREAT RM OPEN TO UPDATED KITCHEN, BUTLER'S PANTRY LEADING TO SEPARATE DINING RM, LIVING RM AND POWDER RM. UPSTAIRS THERE ARE 4 SPACIOUS BEDRMS AND 2 FULL BATHS. THE FINISHED TERRACE LEVEL PROVIDES ADDITIONAL LIVING SPACE AND FULL BATH! ALL OF THIS, PLUS TWO CAR GARAGE, NEW HVAC UNITS, AND MORE! SEE PHOTOS!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 205 Forest Court have any available units?
205 Forest Court doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Johns Creek, GA.
What amenities does 205 Forest Court have?
Some of 205 Forest Court's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 205 Forest Court currently offering any rent specials?
205 Forest Court is not currently offering any rent specials.
Is 205 Forest Court pet-friendly?
No, 205 Forest Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Johns Creek.
Does 205 Forest Court offer parking?
Yes, 205 Forest Court offers parking.
Does 205 Forest Court have units with washers and dryers?
No, 205 Forest Court does not offer units with in unit laundry.
Does 205 Forest Court have a pool?
No, 205 Forest Court does not have a pool.
Does 205 Forest Court have accessible units?
No, 205 Forest Court does not have accessible units.
Does 205 Forest Court have units with dishwashers?
Yes, 205 Forest Court has units with dishwashers.
Does 205 Forest Court have units with air conditioning?
Yes, 205 Forest Court has units with air conditioning.
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