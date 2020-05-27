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5224 Stephens Road
Last updated July 15 2020 at 5:50 AM

5224 Stephens Road

5224 Stephens Road · No Longer Available
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Location

5224 Stephens Road, Hall County, GA 30566

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
air conditioning
carpet
granite counters
hardwood floors
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
RECENTLY RENOVATED 3/2 RANCH ON 2/3+ ACRE LOT. GREAT SOUTH HALL LOCATION ON OAKWOOD/FLOWERY BRANCH BORDER. ALMOST EVERYTHING IS LIKE NEW: PREMIUM CHERRY LAMINATE/HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT MAIN LIVING AREAS; CARPET IN BEDROOMS; STAINLESS STEEL KITCHEN APPLIANCES; GRANITE IN KITCHEN AND BATHS; NEWER HVAC & WATER HEATER AND ROOF; NEW PLUMBING AND ELECTRICAL FIXTURES; GREAT DECK IN LARGE PRIVATE LEVEL BACKYARD WITH WOODED BUFFER IN BACK. CLOSE TO I985, SHOPPING, UNG. GREAT HOME, WON'T LAST LONG. READY FOR NEW TENANT ON AUGUST 1, 2020.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5224 Stephens Road have any available units?
5224 Stephens Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Hall County, GA.
What amenities does 5224 Stephens Road have?
Some of 5224 Stephens Road's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5224 Stephens Road currently offering any rent specials?
5224 Stephens Road is not currently offering any rent specials.
Is 5224 Stephens Road pet-friendly?
No, 5224 Stephens Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Hall County.
Does 5224 Stephens Road offer parking?
Yes, 5224 Stephens Road offers parking.
Does 5224 Stephens Road have units with washers and dryers?
No, 5224 Stephens Road does not offer units with in unit laundry.
Does 5224 Stephens Road have a pool?
No, 5224 Stephens Road does not have a pool.
Does 5224 Stephens Road have accessible units?
No, 5224 Stephens Road does not have accessible units.
Does 5224 Stephens Road have units with dishwashers?
No, 5224 Stephens Road does not have units with dishwashers.
Does 5224 Stephens Road have units with air conditioning?
Yes, 5224 Stephens Road has units with air conditioning.
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