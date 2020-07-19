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4081 Liberty Road Available 12/01/19 WOW!!!!...DON'T LET THE OUTSIDE FOOL YOU...THIS HOME IS SUPER GORGEOUS.....SO MANY UPGRADES - WOW!!!!............DON'T LET THE OUTSIDE FOOL YOU...THIS HOME IS SUPER GORGEOUS.....SO MANY UPGRADES....ALL THROUGHOUT.
COME ENJOY THE RELAXATION OF COUNTRY LIVING AND THE PRIVACY OF 1 ACRE YET SO CLOSE TO EVERYTHING. ( NOT IN A SUBDIVISION )
SUPER SPACIOUS HOME WITH A DETACHED GARAGE AND PARTIAL FINISHED BASEMENT.
MASTER ON THE MAIN FLOOR AND GORGEOUS MASTER BATH WITH TILE FLOORS AND GARAGE TUB ALONG WITH A HUGE WALK IN SH0WER.
COME ENJOY HORSES IN YOUR BACK YARD...........WITH SUPER PRIVATE BACK YARD AND COVERED PORCH AREA FOR ENTERTAINING.
GORGEOUS HARDWOOD FLOORS IN THE LIVING ROOM AND TILE IN THE KITCHEN. BEAUTIFUL UPGRADED KITCHEN WITH GRANITE COUNTERS.
HOME ALSO HAS AN ISLAND WITH GRANITE COUNTERS AND AN OPEN BAR WITH BAR STOOLS.
HOME ALSO HAS A FORMAL DINING ROOM WITH BAY WINDOW.
HOME OFFERS 2 EXTRA HUGE ROOMS UPSTAIRS..... NO KIDDING...SUPER LARGE ROOMS..WITH EXTRA SPACE FOR AN OFFICE AREA OR DEN.
HOME ALSO HAS PARTIAL FINISHED BASEMENT.....SUPER....LARGE AREA CURRENTLY USED AS AN OFFICE. COULD EASILY BE A BEDROOM AND A SMALL DEN.
GREAT SCHOOLS TOO.........
MASON CREEK ELEMENTARY
BAY SPRINGS MIDDLE
ALEXANDER HIGH
HURRY.....WILL NOT LAST LONG.
REQUIREMENTS:
1. No Evictions
2. 5 Years Current Rental History ( you must be on the lease or own your own home) Rental history does not include renting from family/friends. We verify all address on credit report
3. If you have a bankruptcy or a foreclosure you will be charged a double deposit including last month's rent
4. Must Make 3x's the rent
5. We do not Accept Sec 8 or Housing Vouchers
6. We also run a credit and Background check
7. Must be on your Job at least a year or previous job at least 2 years
*Applications are non-refundable
IF YOU WOULD LIKE TO SEE MORE PICTURES OF THIS HOME OR OTHER HOMES, PLEASE VISIT OUR WEBSITE AT www.RentWithHeritage.com
TO SCHEDULE AN EASY APPOINTMENT, PLEASE........CALL CALL OUR OFFICE.
HURRY!!!.....THIS IS A GREAT HOME AND IT WILL LEASE QUICKLY.
APPLICATIONS ARE NOT ON A FIRST COME FIRST SERVE BASIS (O.C.G.A 10-GA-6) REQUIRES BROKERS TO PRESENT ALL OFFERS TO LEASE TO THE LANDLORD/OWNER. THE LANDLORD RESERVES THE RIGHT TO ACCEPT THE BEST OFFER BASED ON ECONOMIC CONSIDERATIONS. THESE CONSIDERATIONS INCLUDE, BUT NOT LIMITED TO, THE MOVE-IN DATE OF THE APPLICANT, THE RENTAL RATE OFFERED BY THE APPLICANT, ANY CONCESSIONS REQUESTED BY THE APPLICANT, AND THE CREDITWORTHINESS OF THE APPLICANT. APPLICANTS ACKNOWLEDGE THAT THE APPLICATION FEE IS NON-REFUNDABLE, NO EXCEPTIONS.
HERITAGE HOME RENTALS
8329 Office Park Drive
Douglasville, GA 30134
678-540-8650 OFFICE
678-540-8602- FAX
No Pets Allowed
(RLNE3496679)