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4081 Liberty Road
Last updated November 15 2019 at 11:14 AM

4081 Liberty Road

4081 Liberty Road · No Longer Available
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Location

4081 Liberty Road, Douglas County, GA 30180

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garage
recently renovated
Unit Amenities
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hardwood floors
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
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REQUIREMENTS:
1. No Evictions
2. 5 Years Current Rental History ( you must be on the lease or own your own home) Rental history does not include renting from family/friends. We verify all address on credit report
3. If you have a bankruptcy or a foreclosure you will be charged a double deposit including last month's rent
4. Must Make 3x's the rent
5. We do not Accept Sec 8 or Housing Vouchers
6. We also run a credit and Background check
7. Must be on your Job at least a year or previous job at least 2 years
*Applications are non-refundable

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HURRY!!!.....THIS IS A GREAT HOME AND IT WILL LEASE QUICKLY.

APPLICATIONS ARE NOT ON A FIRST COME FIRST SERVE BASIS (O.C.G.A 10-GA-6) REQUIRES BROKERS TO PRESENT ALL OFFERS TO LEASE TO THE LANDLORD/OWNER. THE LANDLORD RESERVES THE RIGHT TO ACCEPT THE BEST OFFER BASED ON ECONOMIC CONSIDERATIONS. THESE CONSIDERATIONS INCLUDE, BUT NOT LIMITED TO, THE MOVE-IN DATE OF THE APPLICANT, THE RENTAL RATE OFFERED BY THE APPLICANT, ANY CONCESSIONS REQUESTED BY THE APPLICANT, AND THE CREDITWORTHINESS OF THE APPLICANT. APPLICANTS ACKNOWLEDGE THAT THE APPLICATION FEE IS NON-REFUNDABLE, NO EXCEPTIONS.

HERITAGE HOME RENTALS
8329 Office Park Drive
Douglasville, GA 30134
678-540-8650 OFFICE
678-540-8602- FAX

No Pets Allowed

(RLNE3496679)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4081 Liberty Road have any available units?
4081 Liberty Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Douglas County, GA.
What amenities does 4081 Liberty Road have?
Some of 4081 Liberty Road's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4081 Liberty Road currently offering any rent specials?
4081 Liberty Road is not currently offering any rent specials.
Is 4081 Liberty Road pet-friendly?
No, 4081 Liberty Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Douglas County.
Does 4081 Liberty Road offer parking?
Yes, 4081 Liberty Road offers parking.
Does 4081 Liberty Road have units with washers and dryers?
No, 4081 Liberty Road does not offer units with in unit laundry.
Does 4081 Liberty Road have a pool?
No, 4081 Liberty Road does not have a pool.
Does 4081 Liberty Road have accessible units?
No, 4081 Liberty Road does not have accessible units.
Does 4081 Liberty Road have units with dishwashers?
No, 4081 Liberty Road does not have units with dishwashers.
Does 4081 Liberty Road have units with air conditioning?
No, 4081 Liberty Road does not have units with air conditioning.
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