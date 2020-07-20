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3562 Hancock View
Last updated November 8 2019 at 5:48 AM

3562 Hancock View

3562 Hancock View · No Longer Available
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Location

3562 Hancock View, DeKalb County, GA 30034

Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
parking
stainless steel
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3562 Hancock View have any available units?
3562 Hancock View doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in DeKalb County, GA.
What amenities does 3562 Hancock View have?
Some of 3562 Hancock View's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3562 Hancock View currently offering any rent specials?
3562 Hancock View is not currently offering any rent specials.
Is 3562 Hancock View pet-friendly?
No, 3562 Hancock View is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in DeKalb County.
Does 3562 Hancock View offer parking?
Yes, 3562 Hancock View offers parking.
Does 3562 Hancock View have units with washers and dryers?
Yes, 3562 Hancock View offers units with in unit laundry.
Does 3562 Hancock View have a pool?
No, 3562 Hancock View does not have a pool.
Does 3562 Hancock View have accessible units?
No, 3562 Hancock View does not have accessible units.
Does 3562 Hancock View have units with dishwashers?
Yes, 3562 Hancock View has units with dishwashers.
Does 3562 Hancock View have units with air conditioning?
No, 3562 Hancock View does not have units with air conditioning.
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