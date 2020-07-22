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Cobb County, GA
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4941 Gaskin Walk
Last updated July 7 2020 at 6:00 AM

4941 Gaskin Walk

4941 Gaskin Walk Northeast · No Longer Available
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Location

4941 Gaskin Walk Northeast, Cobb County, GA 30068

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
bathtub
fireplace
granite counters
hardwood floors
ice maker
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
game room
parking
pool
garage
media room
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4941 Gaskin Walk have any available units?
4941 Gaskin Walk doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Cobb County, GA.
What amenities does 4941 Gaskin Walk have?
Some of 4941 Gaskin Walk's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4941 Gaskin Walk currently offering any rent specials?
4941 Gaskin Walk is not currently offering any rent specials.
Is 4941 Gaskin Walk pet-friendly?
No, 4941 Gaskin Walk is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Cobb County.
Does 4941 Gaskin Walk offer parking?
Yes, 4941 Gaskin Walk offers parking.
Does 4941 Gaskin Walk have units with washers and dryers?
No, 4941 Gaskin Walk does not offer units with in unit laundry.
Does 4941 Gaskin Walk have a pool?
Yes, 4941 Gaskin Walk has a pool.
Does 4941 Gaskin Walk have accessible units?
No, 4941 Gaskin Walk does not have accessible units.
Does 4941 Gaskin Walk have units with dishwashers?
No, 4941 Gaskin Walk does not have units with dishwashers.
Does 4941 Gaskin Walk have units with air conditioning?
No, 4941 Gaskin Walk does not have units with air conditioning.
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