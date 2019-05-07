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Belvedere Park, GA
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2599 Eastwood Drive
Last updated May 7 2019 at 6:05 AM

2599 Eastwood Drive

2599 Eastwood Drive · No Longer Available
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Location

2599 Eastwood Drive, Belvedere Park, GA 30032
White Oak Hills

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
LOCATION! NEXT TO EAST LAKE GOLF COURSE! RECENTLY RENOVATED BUNGALOW RANNCH W/ BEAUTIFUL KITCHEN & SUN ROOM & FIREPLACE. STAINED CABINETS W/ GRANITE COUNTERS, CUSTOM TILE BACK SPLASH, TILE FLOORS, & STAINLESS APPLIANCES, NEW STAINLESS REFRIGERATOR TO BE INCLUDED. BATHROOMS HAVE BEEN REMODELED W/ MODERN TILE SHOWER SURROUNDS W/ DESIGNER TOUCHES, NEW TILE FLOORS, & NEW VANITIES. NEW HVAC, PLUMBING, & ELECTRICAL. THERE ARE FRESHLY REFINISHED HARDWOOD FLOORS, A BRAND NEW HUGE DECK IN THE BACK YARD. OPEN GARAGE STRUCTURE IN BACK, FENCED YARD! DON'T MISS, WON'T LAST

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2599 Eastwood Drive have any available units?
2599 Eastwood Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Belvedere Park, GA.
What amenities does 2599 Eastwood Drive have?
Some of 2599 Eastwood Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2599 Eastwood Drive currently offering any rent specials?
2599 Eastwood Drive is not currently offering any rent specials.
Is 2599 Eastwood Drive pet-friendly?
No, 2599 Eastwood Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Belvedere Park.
Does 2599 Eastwood Drive offer parking?
Yes, 2599 Eastwood Drive offers parking.
Does 2599 Eastwood Drive have units with washers and dryers?
No, 2599 Eastwood Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 2599 Eastwood Drive have a pool?
No, 2599 Eastwood Drive does not have a pool.
Does 2599 Eastwood Drive have accessible units?
No, 2599 Eastwood Drive does not have accessible units.
Does 2599 Eastwood Drive have units with dishwashers?
Yes, 2599 Eastwood Drive has units with dishwashers.
Does 2599 Eastwood Drive have units with air conditioning?
Yes, 2599 Eastwood Drive has units with air conditioning.
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