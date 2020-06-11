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Three Lakes, FL
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12525 SW 124th Ct
Last updated June 11 2020 at 11:33 PM

12525 SW 124th Ct

12525 SW 124th Court · (305) 635-5000
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Location

12525 SW 124th Court, Three Lakes, FL 33186
Three Lakes

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 0 · Avail. now

$2,290

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3 Bed · 3 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
new construction
garage
pool
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
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patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12525 SW 124th Ct have any available units?
12525 SW 124th Ct has a unit available for $2,290 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 12525 SW 124th Ct have?
Some of 12525 SW 124th Ct's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12525 SW 124th Ct currently offering any rent specials?
12525 SW 124th Ct isn't currently offering any rent specials.
Is 12525 SW 124th Ct pet-friendly?
No, 12525 SW 124th Ct is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Three Lakes.
Does 12525 SW 124th Ct offer parking?
Yes, 12525 SW 124th Ct does offer parking.
Does 12525 SW 124th Ct have units with washers and dryers?
Yes, 12525 SW 124th Ct offers units with in unit laundry.
Does 12525 SW 124th Ct have a pool?
Yes, 12525 SW 124th Ct has a pool.
Does 12525 SW 124th Ct have accessible units?
No, 12525 SW 124th Ct does not have accessible units.
Does 12525 SW 124th Ct have units with dishwashers?
Yes, 12525 SW 124th Ct has units with dishwashers.
Does 12525 SW 124th Ct have units with air conditioning?
No, 12525 SW 124th Ct does not have units with air conditioning.
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