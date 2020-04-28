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Sun City Center, FL
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5028 SANDY BROOK CIRCLE
Last updated April 28 2020 at 2:32 AM

5028 SANDY BROOK CIRCLE

5028 Sandy Brook Circle · No Longer Available
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Location

5028 Sandy Brook Circle, Sun City Center, FL 33598

Amenities

in unit laundry
dishwasher
pet friendly
garage
gym
pool
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
furnished
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
bocce court
clubhouse
dog park
gym
parking
playground
pool
pool table
garage
hot tub
sauna
tennis court
THIS IS A GORGEOUS COMPLETELY FURNISHED RENTAL WITH 2 BEDROOMS, DEN/3RD BEDROOM, 2 BATHS, 2 CAR GARAGE & AN EXTENDED LANAI OVERLOOKING ONE OF THE BEST LAKES IN THE COMMUNITY. THIS HOME WAS DECORATOR FURNISHED BY THE BUILDER. TILE FLOORS THROUGHOUT THE HOME. THE LOCATION OF THIS HOME IS WHAT IS SO SPECIAL WITH ITS BREATHTAKING VIEW OF A BEAUTIFUL LAKE & PRESERVE FROM THE EXTENDED LANAI. THE BEST PART IS THE HOME IS LOCATED IN "VALENCIA LAKES" WITH ITS OVER 40,000 S.F. CLUBHOUSE WITH NUMEROUS ACTIVITIES FOR THE ACTIVE ADULT WHICH INCLUDE A RESORT POOL, RESISTANCE POOL, LAP POOL AND HOT TUB. THE FITNESS CENTER IS A SEPARATE 5000 S.F. BUILDING WITH ALL STATE OF THE ART EQUIPMENT OPEN 24/7. THERE ARE NUMEROUS FITNESS CLASSES, SAUNA & STEAM ROOMS, CARD ROOMS, BILLIARDS, PING-PONG, CERAMIC/ART STUDIO, TENNIS, PICKLEBALL, BOCCI BALL, HORSESHOES, SHUFFLEBOARD, SOFTBALL AND MUCH MORE. NUMEROUS CLUBS, DOG PARK,RV/BOAT STORAGE. IT IS AN ADULT PLAYGROUND WITH A CLUB FOR EVERY INTEREST PLUS A BISTRO THAT SERVES BREAKFAST, LUNCH AND SOME DINNERS. THIS IS DEFINITELY "THE PLACE TO BE" AND THIS HOME IS A DEFINITE "MUST SEE".

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5028 SANDY BROOK CIRCLE have any available units?
5028 SANDY BROOK CIRCLE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Sun City Center, FL.
What amenities does 5028 SANDY BROOK CIRCLE have?
Some of 5028 SANDY BROOK CIRCLE's amenities include in unit laundry, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5028 SANDY BROOK CIRCLE currently offering any rent specials?
5028 SANDY BROOK CIRCLE is not currently offering any rent specials.
Is 5028 SANDY BROOK CIRCLE pet-friendly?
Yes, 5028 SANDY BROOK CIRCLE is pet friendly.
Does 5028 SANDY BROOK CIRCLE offer parking?
Yes, 5028 SANDY BROOK CIRCLE offers parking.
Does 5028 SANDY BROOK CIRCLE have units with washers and dryers?
Yes, 5028 SANDY BROOK CIRCLE offers units with in unit laundry.
Does 5028 SANDY BROOK CIRCLE have a pool?
Yes, 5028 SANDY BROOK CIRCLE has a pool.
Does 5028 SANDY BROOK CIRCLE have accessible units?
No, 5028 SANDY BROOK CIRCLE does not have accessible units.
Does 5028 SANDY BROOK CIRCLE have units with dishwashers?
Yes, 5028 SANDY BROOK CIRCLE has units with dishwashers.
Does 5028 SANDY BROOK CIRCLE have units with air conditioning?
No, 5028 SANDY BROOK CIRCLE does not have units with air conditioning.
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